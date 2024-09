FREIE WÄHLER Südwestfalen wählen neuen Vorsitzenden

(wS/fwä) Siegen 29.09.2024 | Die FREIE WÄHLER Südwestfalen haben auf ihrer jüngsten Mitgliederversammlung einen neuen Vorsitzenden sowie einen neuen Vorstand gewählt. Jörg Hunhold, der bisherige Vorsitzende, trat aus zeitlichen Gründen zurück, um sich verstärkt auf die kommunale Politik zu konzentrieren.

Benjamin Grimm aus Siegen wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Grimm ist seit 2020 Mitglied des Rates der Stadt Siegen und beruflich als Scrum Master bei der Bundeswehr tätig.

Ein zentrales Anliegen von Grimm ist es, die fünf Kreise in Südwestfalen besser zu vernetzen und die Zusammenarbeit zu stärken. Darüber hinaus sieht er das wachsende Mitgliederpotenzial der FREIEN WÄHLER als große Chance und möchte dieses aktiv einbinden. Ein weiteres Ziel ist ein starkes Ergebnis bei der Bundestagswahl 2025, um den Einzug der FREIEN WÄHLER in den Bundestag zu ermöglichen. „Wir brauchen eine starke Koalition der Mitte als Alternative zu den erstarkten linken und rechten Rändern“, betonte Grimm.

Ihm zur Seite stehen als stellvertretende Vorsitzende Marion Linde aus Bad Berleburg und Thorsten Scheen aus Wenden. Beide engagieren sich ebenfalls stark für die Vernetzung in der Region und unterstützen die ambitionierten Ziele des neuen Vorsitzenden.

Zudem kündigte Grimm an, dass zeitnah die Bundestagskandidaten der FREIEN WÄHLER für die fünf Kreise in Südwestfalen gewählt werden, um sich frühzeitig auf den Bundestagswahlkampf 2025 vorzubereiten.

Fotos: FREIE WÄHLER

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!