Gebäudebrand in Daaden forderte mehrere Verletzte – Für eine Person kam jede Hilfe zu spät

(wS/pf) Daaden 25.09.2024 | Ein Wohnhaus ist am frühen Morgen in der Saynischen Straße in Daaden vollständig ausgebrannt. Seit kurz nach vier sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Vier Bewohner begaben sich selbst in Sicherheit und wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere vermisste Person konnte zum späteren Zeitpunkt nur noch tot geborgen werden.

Die Vornahme von mehreren Strahlrohren sowie Wasserwerfern über zwei Drehleitern zeigten zügig erste Löscherfolge. Statiker des Technischen Hilfswerks Siegen begutachteten das einsturzgefährdete

Gebäude. Erneut aufflammende Glutnester wurden mit einem Schaumeinsatz erstickt.

Rund 100 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Notfallseelsorge und weiteren Behörden und Organisationen befanden sich unter der Einsatzleitung von Wehrführer Nico Ermert über ca. 10 Stunden vor Ort im Einsatz. Der Gerätewagen Atemschutz des Landkreises Altenkirchen stellte ausreichend Atemschutzgeräte zur Verfügung.

Einige angrenzende Haushalte sind weiterhin ohne Stromversorgung.

Der Energieversorger setzt zurzeit die überirdischen Hausanschlussleitungen instand. Die Hauptstraße war über die gesamte Einsatzdauer vollgesperrt. Wegen der drohenden Einsturzgefahr installiert das LBM eine halbseitige Ampelregelung. Ein örtlicher Imbiss verpflegte die erschöpften Einsatzkräfte.

(Update ots)

In Bezug auf die Presseerstmeldung von 04.40 Uhr teilt die Polizei mit, dass im Zuge der Räumarbeiten eine leblose Person im Anwesen aufgefunden wurde.

Nachdem der Brand weitestgehend gelöscht worden war, konnte das Gebäude aufgrund der entstandenen Einsturzgefahr zunächst nicht betreten werden.

Im weiteren Einsatzverlauf konnte die verstorbene Person schließlich lokalisiert und schlussendlich geborgen werden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte es sich bei der verstorbenen Person um die zunächst vermisste 29jährige Hausbewohnerin handeln. Die Ermittlungen zur Identifizierung dauern an.

Aufgrund der Löscharbeiten musste die Saynische Straße voll gesperrt werden, darüber hinaus wurde zeitweise der Strom abgestellt.

Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache sowie der Umstände, die zum Ableben der verstorbenen Person geführt haben, werden durch die Kriminalpolizei geführt.



Fotos: Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!