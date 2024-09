Historisches Kulturgut in Gefahr – UWG Netphen und Bürgermeister Paul Wagener besichtigen Nenkersdorfer Wassermühle

(wS/tg) Netphen 29.09.2024 | Am heutigen Sonntagnachmittag besuchten Mitglieder der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) Netphen gemeinsam mit Bürgermeister Paul Wagener die Kunstausstellung des Künstlerkreises im oberen Siegtal. Die Veranstaltung markierte den Abschluss der Sommerbereisung der Fraktion. Inmitten der historischen Kulisse der Nenkersdorfer Wassermühle, welche im Jahr 1240 erbaut wurde, zeigte man sich beeindruckt von der künstlerischen Vielfalt, die in dieser besonderen Umgebung präsentiert wurde.

Neben der Kunst rückte jedoch auch die Zukunft der denkmalgeschützten Wassermühle in den Fokus. In einem Gespräch mit der Eigentümerfamilie Weber-Krau wurde deutlich, dass das Kulturgut möglicherweise aus finanziellen Gründen nicht in seiner jetzigen Form erhalten bleiben kann. Die Familie betonte, dass sie als private Eigentümer keine öffentlichen Fördermittel von Stadt, Kreis, Bezirksregierung oder dem Land NRW beantragen können. Dies stellt eine große Herausforderung dar, wenn es um den langfristigen Erhalt des historischen Bauwerks geht, das in seiner Form nur noch mit der Wassermühle in Niederdielfen vergleichbar ist.

Die Fraktionsmitglieder der UWG und Bürgermeister Wagener zeigten sich besorgt über diese Situation. Man wünschte sich, dass ein Förderverein oder eine ähnliche Initiative gegründet werde, um die Mühle auch für kommende Generationen zu bewahren.

Die einzigartige Nenkersdorfer Wassermühle steht sinnbildlich für die reiche Geschichte der Region und bedarf gemeinschaftlicher Anstrengungen, um auch in Zukunft erhalten zu bleiben. Der Besuch von Bürgermeister Wagener und der UWG Netphen hat einmal mehr die Dringlichkeit dieses Anliegens unterstrichen.

Von links nach rechts: Thorsten Görg, Manfred Schröder, Ignaz Vitt und Bürgermeister Paul Wagener vor der Wassermühle in Nenkersdorf.

