Konzert der Philharmonie Südwestfalen am 3.Oktober 2024 (Tag der Deutschen Einheit) in Bad Laasphe

(wS/bl) Bad Laasphe 16.09.2024 | Wie in den Jahren zuvor lädt der Kulturring Bad Laasphe auch diesmal wieder anlässlich des Tages der Deutschen Einheit am 3.Oktober zu einem festlichen Konzert ein. Die Musikfreunde aus Bad Laasphe und Umgebung erwartet um 17.00 Uhr in der Aula des Städtischen Gymnasiums ein besonderes Programm der Philharmonie Südwestfalen.

Das Orchester unter der Leitung des früheren Chefdirigenten Russell Harris lädt uns ein zur British Proms Night. Die originale „Last Night of the Proms“ in London stellt ein regelrechtes „Musikfest“ dar: mehrere Tausend Zuhörer im Publikum plus die Menschenmassen, die der Live-Übertragung folgen begeistern sich jedes Jahr dafür. Und es ist wohl sehr schwer, an die begehrten Tickets zu kommen. Wie gut, dass außer den beiden Auftritten im Siegener Apollo-Theater diesmal in Bad Laasphe ebenfalls die wunderbare Stimmung dieser britischen Tradition erlebbar ist. Solist ist Richard Morrison, Bariton.

Der Dirigent Russell Harris wurde in London geboren und studierte am dortigen Royal College of Music die Fächer Dirigieren, Komposition, Klarinette und Klavier. Zu seinen Lehrern zählten Vernon Handley, Sir Adrian Boult, Janos Fürst und Bernard Haitink.

Seine berufliche Laufbahn begann er 1974 als Erster Kapellmeister am Opernhaus Malmö in Schweden. Nachdem er etliche andere Orchester dirigiert hatte, übernahm Russell Harris von 2003 bis 2011 als Chefdirigent die Philharmonie Südwestfalen. Mit diesem Orchester dirigierte er zahlreiche Konzerte, u.a. in der Berliner Philharmonie, der Essener Philharmonie, in Hamburg, Dortmund und Frankreich.

Ein Höhepunkt war 2007 eine sehr erfolgreiche Konzerttournee mit der Philharmonie Südwestfalen nach China.

Der in Glasgow geborene und aufgewachsene Richard Morrison genießt großes Ansehen für seinen warmen, lyrischen Bariton. Er ist in allen führenden Konzertsälen Großbritanniens, wie der Royal Albert Hall, der Birmingham Symphony Hall, der Royal Festival Hall aufgetreten und hat mit vielen bedeutenden Regisseur:innen, Sänger:innen und Dirigent:innen zusammengearbeitet, so mit John Copley, Sir Thomas Allen und Sir Colin Davis. Sein Deutschland-Debüt gab er 2003 als Figaro in Der Barbier von Sevilla.

Karten für dieses Musikereignis am 3.Oktober 2024, 17.00 Uhr in der Aula des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe gibt es im Vorverkauf bei der TKS Bad Laasphe im Haus des Gastes (Wilhelmsplatz 3, Telefon 02752-898), bei ProTicket unter der Hotline 0231-9172290, im Internet unter www.proticket.de sowie an der Abendkasse.

