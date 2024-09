Kreuztal feiert das 42. Weinfest: Ein Wochenende voller edler Tropfen, netter Menschen und guter Laune

(wS/red) Kreuztal 06.09.2024 | Weingenuss pur: Das Kreuztaler Weinfest begeistert Besucher mit erlesenen Weinen aus ganz Deutschland

Am Freitagabend, pünktlich nach Plan und bei herrlichem Wetter, wurde das 42. Kreuztaler Weinfest in Kreuztal am Roten Platz und unter dem Glasdach feierlich eröffnet. Hunderte Besucher versammelten sich bereits zur Eröffnung, um in bester Laune das traditionelle Fest zu genießen. Nach intensiven Vorbereitungen – vom Aufbau der Stände und Bühnen bis hin zur Verlegung von Strom und sanitären Einrichtungen – startete das Weinfest reibungslos in ein vielversprechendes Wochenende.

Die feierliche Eröffnung erfolgte durch den Beiratspräsidenten des Siegerländer Weinkonvents, Wolfgang Narjes, der in Begleitung von Kreuztals Bürgermeister Walter Kiß und Konventskanzler Jürgen Schroer die ersten Besucher willkommen hieß. An ihrer Seite waren Jessica Himmelsbach, Deutsche Weinprinzessin 2023/24 aus Heitersheim, und Marie-Sophie Schwarz, Gebietsweinkönigin Mosel 2021/23, die mit ihrem Fachwissen und ihrer Begeisterung für den Wein die Gäste inspirierten.





42. Kreuztaler Weinfest 2024 begeistert mit erlesenen Weinen aus ganz Deutschland - Eröffnung

Fotos & Kamera: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Weinstände aus ganz Deutschland

Das Herzstück des Kreuztaler Weinfests sind die zahlreichen Weinstände aus verschiedenen deutschen Weinregionen. Hier eine Übersicht der Weingüter, die ihre edlen Tropfen präsentieren:

Weingut Edelberg (Nahe) – Weine und Sekt

(Nahe) – Weine und Sekt Weingut Graf von Weyher (Pfalz/Südliche Weinstraße) – Weine, Sekt und Traubensaft

(Pfalz/Südliche Weinstraße) – Weine, Sekt und Traubensaft Weingut Jonas (Rheingau) – Weine

(Rheingau) – Weine Weingut Kees-Kieren (Mosel) – Weine

(Mosel) – Weine Weingut Kopp (Württemberg) – Weine, Sekt und Traubensaft

(Württemberg) – Weine, Sekt und Traubensaft Markgräfler Winzergenossenschaft eG (Markgräfler Land/Baden) – Weine, Sekt und Traubensaft

(Markgräfler Land/Baden) – Weine, Sekt und Traubensaft Weingut Peter (Pfalz) – Weine, Sekt und Traubensaft

(Pfalz) – Weine, Sekt und Traubensaft Siegerländer Weinkonvent (Mittelrhein und Franken) – Weine und Sekt

(Mittelrhein und Franken) – Weine und Sekt Weingut Wilhelm Laubenstein (Rheinhessen) – Weine, Sekt und Traubensaft

(Rheinhessen) – Weine, Sekt und Traubensaft Weingut Wörthmann (Württemberg) – Weine und Sekt

Ein Fest für Feinschmecker

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt. Ob italienische Köstlichkeiten vom Ristorante Calabria, ofenfrische Brezeln von Kümmel Feinkost oder saftige Burger von BamBam Burger – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Grillspezialitäten der Fleischerei Guido Bingener, ungarische Langos und Gulasch von André Kenesei, sowie Käsespezialitäten von der Atta Käserei und Flammlachs von Lemoine’s Spezialitäten runden das kulinarische Angebot ab.

Für Sicherheit sorgen die Mitarbeiter des Ordnungsamts Kreuztal, die Polizei sowie private Security-Unternehmen. Und bei medizinischen Problemen ist schnelle Hilfe gewährleistet: Der DRK-Rettungsdienst ist ganz in der Nähe. Ein herzliches Dankeschön an alle, die für Sicherheit und Gesundheit auf dem Weinfest sorgen!

Das Kreuztaler Weinfest 2024 lädt noch bis Sonntagabend ein, die Vielfalt der Weinkultur zu entdecken und bei bester Stimmung unvergessliche Stunden zu erleben. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 13 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

