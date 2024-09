Motorradunfall auf der B517 zwischen Littfeld und Rahrbacher Höhe – 30-Jähriger schwer verletzt

(wS/red) Kreuztal 29.09.2024 | Am heutigen Sonntag gegen 17 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 517 zwischen Rahrbach und Littfeld ein Motorradunfall. Eine Gruppe von Motorradfahrern war in Richtung Littfeld unterwegs, als ein 30-jähriger Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte.

Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst wurde der Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Durch herumfliegende Trümmerteile des verunfallten Motorrads wurde ein Kleinwagen der Marke Smart beschädigt, dessen Fahrerin jedoch unverletzt blieb. Trotz des Unfalls blieb die B517 weiterhin befahrbar, da die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeileitete.

Laut ersten Informationen der Polizei war vermutlich eine nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache des Unfalls.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

