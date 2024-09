Nach Radunfall vom 28. August in Kredenbach: Polizei sucht Zeugen

Kreuztal 06.09.2024 | Bereits am 28. August ereignete sich in der Dr.-Stelbrink-Straße in Kreuztal-Kredenbach ein Verkehrsunfall.

Ein 74-jähriger Radfahrer war gegen 15 Uhr in Richtung der Marburger Straße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Senior zu Fall. Durch den Sturz erlitt er schwere Verletzungen. Er kam ins Krankenhaus.

Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der Unfall möglicherweise durch eine Zeugin beobachtet wurde, die im Bereich der Straße „Am Weinberg“ stand. Der Polizei liegen jedoch keine Personalien vor.

Das Verkehrskommissariat bittet daher um Hinweise unter der 02732/909-0.