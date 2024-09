Neuer Termin der Klimaklub-Herbstwanderung

(wS/bu) Burbach 20.09.2024 | Die Herbstwanderung des Burbacher Klimaklubs des Vereins zur Förderung der natürlichen Lebensgrundlagen e.V. im Buchhellertal findet an einem neuen Termin statt. Ursprünglich am 17.10. angesetzt, wird sie nun außerhalb der Ferien am 31.10.2024 stattfinden. Anmeldungen hierzu sind noch bei Carolin Vomhof-Kettner (Tel. 0 27 36 – 45 62 oder E-Mail an natuerliche.lebensgrundlagen@burbach-siegerland.de) möglich. Treffpunkt ist um 16.00 Uhr am Haupteingang des Rathauses. Die Rückkehr ist für 17.30 Uhr geplant. Teilnehmende werden gebeten, darauf zu achten, wetterangepasste Kleidung und feste Schuhe zu tragen. Die Kinder können gerne ein Sitzkissen für eine kleine Pause und eine Taschenlampe für den Rückweg mitbringen. Ein kleines Picknick kann auch nicht schaden.

Im Rahmen der Wanderung soll beobachtet werden, wie und warum sich die Natur im Herbst verändert. Mit etwas Glück können dämmerungsaktive Tiere entdeckt werden. Vielleicht ist auch noch die eine oder andere letzte Blüte zu finden, die gemeinsam in die Überwinterungspause verabschiedet werden kann. Es ist der letzter Klimaklub-Termin „draußen“ in diesem Jahr. Zuvor steht am Donnerstag, 10.10.2024, noch ein Besuch der Deponie Fludersbach an (auch hierfür sind noch Anmeldungen möglich), anschließend trifft sich der Klimaklub bis Jahresende im Sitzungssaal.

Am 7. und 8. Dezember wird sich Verein zur Förderung der natürlichen Lebensgrundlagen e.V. wieder auf dem Burbacher Weihnachtsmarkt präsentieren. Dabei soll auch dem Klimaklub Raum gegeben werden, indem eine Bastelaktion für Kinder und ein Abfallsortier-Spiel angeboten wird. Zudem verkaufen werden erneut die beliebten Nistkästen im Auftrag der AWO verkauft. Wer (Kinder und/oder Eltern) die Vereinsmitglieder der Standbetreuung für ein oder zwei Stunden tatkräftig unterstützen und mal „Markterfahrung“ sammeln möchte, ist herzlich willkommen und kann sich ebenfalls bei Carolin Vomhof- Kettner unter Angabe der Wunschzeit melden. Natürlich wird niemand alleine den Stand betreuen.