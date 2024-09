Neueröffnung in Kreuztal: Pizzeria Cinderella lädt zum Genießen ein

(wS/red) Kreuztal 27.09.2024 | Kreuztal darf sich auf ein neues kulinarisches Highlight freuen: Am Samstag, den 28. September 2024, öffnet die Pizzeria Cinderella ihre Türen in der Marburger Straße 1. Mit einem stimmigen Konzept aus frischen Zutaten, vielfältigen Gerichten und einer freundlichen Atmosphäre verspricht das neue Restaurant eine Bereicherung für die Region zu werden. Unter der Telefonnummer 02732 7677064 können Gäste nicht nur ihre Reservierungen tätigen, sondern auch den bequemen Lieferservice in Anspruch nehmen.

Eine Karte voller Genuss

Die Speisekarte der Pizzeria Cinderella bietet für jeden Geschmack das passende Gericht. Natürlich stehen die Klassiker im Vordergrund: knusprige Pizzen mit einer Auswahl an köstlichen Belägen – von der traditionellen Margherita bis hin zu kreativen Kompositionen mit saisonalen Zutaten. Doch Cinderella geht weit über Pizza hinaus.

Besonders Fleischliebhaber dürfen sich freuen:

Saftige argentinische Rumpsteaks, würziges Pfeffersteak oder Champignonsteak werden frisch gegrillt und wahlweise mit knackigem Salat, knusprigen Bratkartoffeln oder goldenen Pommes serviert.

Für die, die es deftig mögen, gibt es gegrillte Frikadellen, die mit einer Auswahl an köstlichen Dips auf den Tisch kommen.

Herzhaft und saisonal

Neben den Klassikern bietet die Pizzeria Cinderella auch eine wechselnde saisonale Speisekarte, die je nach Jahreszeit mit frischen, lokalen Zutaten immer wieder neue kulinarische Highlights zaubert. Fans von herzhaften Gerichten dürfen sich außerdem auf zarte Lendchen und saftige Grillgerichte freuen, die von der Küche mit Raffinesse zubereitet werden. Auch Schnitzel- und Kotelettliebhaber werden auf ihre Kosten kommen.

Vegetarisch, Fisch und Desserts

Frisch und leicht präsentiert sich die Auswahl an Vorspeisen, zu denen die aromatische Tomatensuppe und das klassische Caprese mit Mozzarella und reifen Tomaten zählen. Vegetarische Gäste finden eine ansprechende Auswahl an Nudelgerichten, Salaten und speziell kreierten vegetarischen Speisen. Für die Kleinen gibt es zudem ein eigenes Kindermenü – liebevoll zusammengestellt, um auch die jüngsten Gäste zu verwöhnen.

Fischliebhaber können sich auf raffinierte Fischgerichte freuen, während Naschkatzen bei den hausgemachten Desserts schwach werden dürften – von cremigem Tiramisu bis hin zu leichten Sorbets, perfekt zum Abschluss eines feinen Dinners.

Wer Lust auf einen erfrischenden Drink hat, kann sich auf eine breite Palette an alkoholfreien und alkoholischen Getränken freuen. Besonders erwähnenswert: das frisch gezapfte Bier vom Fass, das sich hervorragend zu den herzhaften Speisen genießen lässt.

Edle Weine und Cocktails

Auch Weinliebhaber kommen nicht zu kurz. Die Weinkarte der Pizzeria Cinderella bietet eine erlesene Auswahl an Weinen aus verschiedenen Regionen, perfekt abgestimmt auf die Gerichte. Für Freunde der Mixkunst gibt es eine breite Auswahl an Cocktails und Spirituosen, die den Abend stilvoll abrunden.

Ein Ort zum Verweilen

In der warmen und einladenden Atmosphäre der Pizzeria Cinderella lässt sich ein entspannter Abend verbringen. Ob Sie ein romantisches Dinner zu zweit planen, mit Freunden feiern oder einen gemütlichen Familienabend genießen möchten – das Team von Cinderella sorgt für ein rundum gelungenes Erlebnis. Freundlicher Service und saubere, stilvoll eingerichtete Räume machen die Pizzeria zu einem neuen Treffpunkt in Kreuztal.

Lassen Sie sich diese kulinarische Entdeckung nicht entgehen! Ab dem 28. September 2024 heißt die Pizzeria Cinderella Sie herzlich willkommen – vor Ort oder bequem zu Hause dank des Lieferservices.



Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Pizzeria Cinderella

Marburger Straße 1

57223 Kreuztal

Tel. 02732-7677064