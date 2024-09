RSV Osthelden lädt ein: Dritte Auflage des First Mover Events für junge Radfahrer

(wS/rsv) Kreuztal 23.09.2024 | First Mover 3.0 – Kinder-Event des RSV Osthelden

Die Jugendabteilung des RSV Osthelden lädt in Zusammenarbeit mit der vereinseigenen MTB-Abteilung alle interessierten Kinder und deren Eltern am 11.10.2024 um 15:00 Uhr zu ihrer Einführungsveranstaltung auf dem Fahrrad ein. Die dritte Auflage des First-Mover Events findet erneut am Pumptrack Heckersberg in Netphen-Dreis-Tiefenbach statt. Teilnehmen können alle Kinder der Jahrgänge 2014-2019.

Beim First-Mover wird den Kindern die Fahrsicherheit spielerisch aufgezeigt und gelehrt, der Spaß auf dem Rad steht hierbei im Vordergrund. Im Rahmen dessen können Eltern und Kinder alle Fragen rund um den richtigen Umfang mit dem Rad stellen, wie bspw. zum richtigen Material (Räder, Anhänger, Abschlepphilfen etc.), der optimalen Radeinstellung oder auch einige nützliche Tipps von erfahrenen Radfahrern einholen. Mitbringen müssen die Kinder lediglich ein eigenes Fahrrad (normale Kinderräder ausreichend, kein MTB-Pflicht) sowie einen eigenen Fahrradhelm. Es besteht während der gesamten Veranstaltung Helmpflicht. Geländeerfahrung ist für diese Veranstaltung nicht erforderlich, da die Kinder spielerisch und schrittweise an die Fahrsicherheit herangeführt werden. Für eine kleine Verpflegung vor Ort ist gesorgt.

Es wird um vorherige Anmeldung per E-Mail gebeten. Fragen und Anmeldungen an L.Irle@rsvosthelden.de.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!