Sanierung verschiedener Straßen im Hilchenbacher Stadtgebiet

(wS/hi) Hilchenbach 09.09.2024 | Die Schäden im Straßenoberbau sind behoben. In weniger als einer Woche hat das ausführende Unternehmen kürzlich etwa 160 Meter der Jung-Stilling-Allee in Hilchenbach saniert. Die schnelle Ausführung freut Anwohnende, Sportvereine, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler sicher gleichermaßen.

Weiter geht es im Herbst dieses Jahres mit dem Seminarweg und der Straße „Am Schwanenweiher“. Auch ein Teilbereich der Hilchenbacher Straße erhält eine Oberflächensanierung.

In der Schützenstraße beginnen in diesem Jahr zunächst die Arbeiten unteralb der Oberfläche. Die Trinkwasserleitung wird erneuert und die Preisterbachverrohrung erhält einen Ersatz-Neubau. Diese Arbeiten finden zum größten Teil in geschlossener Bauweise statt, also unter fließendem Verkehr. Anwohnende, die von der Maßnahme direkt betroffen sind, erhalten zu gegebener Zeit weitere Informationen. Zusätzlich werden Bürgerinnen und Bürger über Presseveröffentlichungen beziehungsweise den Internetauftritt der Stadt Hilchenbach informiert.

Weniger als eine Woche hat es gedauert, bis die Oberfläche der Jung-Stilling-Allee saniert war.

