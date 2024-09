Schwerer Motorradunfall auf der B62 in Nähe Applauskurve

(wS/red) Netphen 22.09.2024 | Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der B62 zwischen Lützel und Afholderbach ein Verkehrsunfall, bei dem eine 27-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Eine Gruppe von Motorradfahrern und -fahrerinnen aus der Region Frankenberg befuhr die Strecke, als die Fahrerin in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Motorrad verlor und stürzte. Dabei prallte sie in einen entgegenkommenden PKW, der von einer 42-jährigen Frau gelenkt wurde. Diese hatte keine Möglichkeit, den Zusammenstoß zu verhindern.

Sowohl der Nissan als auch das Motorrad wurden stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Die schwer verletzte Motorradfahrerin wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch die PKW-Fahrerin musste vor Ort behandelt werden.

Die B62 war während der Unfallaufnahme und den anschließenden Arbeiten der Feuerwehr, die auslaufende Betriebsstoffe band und beseitigte, voll gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Lützel wurde an der Applauskurve über Oechhelhausen umgeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.



