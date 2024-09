Siegen: Bus fährt auf PKW auf – niemand verletzt

(wS/red) Siegen 27.09.2024 | Auf der Hagener Straße in Fahrtrichtung Sandstraße kam es heute zu einem Verkehrsunfall zwischen Bus und PKW. Ein Busfahrer übersah einen vor ihm fahrenden Audi, der verkehrsbedingt an einer roten Ampel in Höhe Kaisergarten halten musste, und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der Zusammenstoß führte zu erheblichen Schäden an beiden Fahrzeugen. Während der Bus im Frontbereich beschädigt wurde, erlitt der Audi am Heck einen schweren Schaden. Glücklicherweise gab es bei dem Unfall keine Verletzten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei war eine Spur in Fahrtrichtung Siegen gesperrt, was zu leichten Verkehrsbehinderungen führte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

