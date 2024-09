Siegerländer Judo Vereine erfolgreich beim Lüner Rüschkamp Cup

(wS/sjv) Siegen 23.09.2024 | Der Lüner SV hatte alle Altersklassen von U11 über U13, U15 bis zur U18 aus dem Bezirks Arnsberg zum 4. Rüschkamp Cup eingeladen. Insgesamt folgten 36 Vereine mit rund 300

Wettkämpfern der Einladung und gingen auf die Jagd nach Podest Platzierungen. Am Ende des Tages setzte sich der JC Holzwickede in der Teamwertung vor dem JK Hagen durch.

Der JC Gernsdorf hatte 20 Starter gemeldet und holte zusammen mit dem Soester TV einen überragenden dritten Platz in der Vereinswertung und ließ große Vereine aus dem Ruhrgebiet hinter sich. Aber auch die JF Siegen-Lindenberg, die JV Siegerland und der TV Freudenberg konnten sich über gute Platzierungen freuen. Das Turnier war sehr gut organisiert. Ein funktionierender Zeitplan, eine sehr moderne Halle und der Einsatz von Monitoren mit ständig aktuellen Zwischenständen sorgen für Zufriedenheit bei den Wettkämpfern und Zuschauern.

Ergebnisse JC Gernsdorf:

U11: Die jungen Wilden des JCG haben richtig gut performt. In der Altersklasse U11 war der JCG mit 17 Punkten erfolgreichster Verein aus dem Bezirk Arnsberg. Alle U11er konnten mühelos auf dem Niveau mithalten. Leider gab es krankheitsbedingt noch zwei Absagen, aber Nico Hellmann (Platz 3), Phil Marburger (Platz 2), Luca Oberowski (Platz 3), Flynn Schneider, Tim Stahl (Platz 1) Neuling Carlo Steiner, Mia Dietermann ( Platz 1) , Amalia Wolf (Platz 2) und Felicitas Trost (Platz 3) sorgten für die nötigen Punkte. Insbesondere Tim Stahl aus dem jüngsten Jahrgang 2016 überzeugte mit 4 vorzeitigen Siegen. U13: Auch die U13 punktete erfolgreich und trug zum Teamergebnis bei. Lilli Wilscher (Platz 1), Mara Gerhus (Platz 2) Mateo Steiner (Platz 2) und Merle Grüttner mit Platz 3 standen alle auf dem Siegertreppchen.

U15: Hier hatte der JCG wegen Absagen nur einen Starter mit Leon Westphal. Leon war auf Augenhöhe aber konnte sich letztlich nicht platzieren in einer guten Gewichtsklasse. U18: Tamina Jost holte hier den ersten Titel ihrer Wettkampfkarriere und Aaron Grüttner stand auf Platz 2. Marie Ax und Janne Westphal erwischten sehr starke Klassen, bei Janne tummelten sich 20 Athleten. Marie wurde Dritte und Janne schied nach zwei Siegen später gegen starke Gegner aus.

Ergebnisse JF Siegen Lindenberg:

U11: der einzige Lindenberger Starter Willi Shih konnte sich hier noch nicht platzieren.

U13: Hier überzeugte Jonathan Gehrke mit einem tollen 2. Platz. Aber auch Gero Anders und Leonard Shih zeigten engagierte Leistungen in guten besetzen Gewichtsklassen, auch wenn es nicht zu einem Podestplatz reichte.

U15: Hier hatten die Lindenberger mit Jolina Sening , Michelle Ens , Theodor Hellwig und Yehor Smenov vier sehr erfolgreiche Nachwuchs Judokas am Start. Michelle und Yehor (vier souveräne Siege) überzeugten mit Platz 1. Jolina freute sich über Platz 2 und Theodor stand auf dem dritten Rang. Luan Shala scheitere knapp an einem Podestplatz.

U18: Bohdan Semenov sicherte sich nach guter Leistung Platz 3 in seine Klasse.

Ergebnisse JV Siegerland:

U11: Hier konnte die JVS mit Nermin Kolefe (Platz 3), Anabelle Iles (Platz 2), Jonas Schlaak (Platz 3) sowie Jan Cernohorsky (ebenfalls Platz 3) vier eifrige Punkte Sammler an den Start bringen.

U13: David Cernohorsky konnte sich dieses Mal noch nicht platzieren.

U15: Enes Murati sorgte für einen dritten Rang und Nils Schlaak scheitere an einem Podestplatz.

U18: Leichtgewichtler Celvin Oborovski hatte in seiner Gewichtsklasse keinen Gegner und traute sich eine Klasse höher zu starten. Hier konnte er sich jedoch nicht durchsetzen.

Ergebnisse TV Freudenberg:

U15: Einzige Freudenberger Starterin war Paula Nassauer. Sie sorgte prompt mit einem dritten Platz für eine Medaille für ihren Verein.

Das erfolgreiche U11 Team des JC Gernsdorf mit Betreuer David Kaiser

