Siegerlandhütte Dahoam: Am 20. Oktober ab 9 Uhr vom DAV-Kletterzentrum am Effertsufer

(wS/dav) Siegen 30.09.2024 | „Dein Weg zur Siegerlandhütte“ lautete das Motto einer ganz besonderen Veranstaltung von der Sektion Siegerland des Deutschen Alpenvereins und :anlauf. Im Jubiläumsjahr 2024 der 800-Jahr Feier Siegens war es das Ziel in zehn Wochen rund 800 Menschen aus der Region zu motivieren, um auf die 2.710 hoch gelegene Siegerlandhütte in den Stubaier Alpen zu wandern. Und aus der Idee wurde eine kleine Erfolgsgeschichte.

Die heimische DAV-Sektion konnte das Siegerlandhütten-Jahr 2024 (von Ende Juni bis Mitte September) mit Rekordzahlen abschließen. Hatte die Siegerlandhütte 2023 noch 1.600 Übernachtungen, konnten 2024 genau 1907 Übernachtungen verbucht werden. Und auch die Aktion Siegerlandhütte800 hoch 800 fand großen Anklang. „Die Aktion hat sicher über 1.000 Bergwanderer auf die Siegerlandhütte gebracht,“ so Ullrich Georgie vom DAV-Vorstand. „Genau 713 Meldungen lagen bis zum 12. September vor, denn nach dem plötzlichen Wintereinbruch und einem halben Meter Neuschnee wurde die Hütte ein paar Tage vor dem geplanten Termin geschlossen.“

Die Siegerlandhütte kommt am 20.10. nach Siegen

Um die anvisierte Zahl von 800 Meldungen von Gipfelstürmerinnen und Gipfelstürmer zu erreichen, haben angemeldete aber verhinderte Gipfelstürmer, sowie alle weiteren Freunde der Siegerlandhütte und sogar Bergläufer noch die Möglichkeit der Teilnahme an dieser einzigartigen Aktion. Am Sonntag, 20. Oktober, heißt es „Siegerlandhütte Dahoam“. Start ist von 9 bis 10 Uhr am DAV-Kletterzentrum und dann geht es 4 x auf den Fischbacherberg zur Stempelstation, so kommen knapp 700 Höhenmeter zusammen, in etwa der Höhenunterschied auf dem Weg durchs Windachtal von Fiegls Hütte bis zur Siegerlandhütte. Im heimischen Ziel am DAV-Kletterzentrum wartet dann auch nach der zwei- bis dreistündigen Tour neben der offiziellen Medaille, dem 800-Jahr Jubiläumsaufnäher und der Urkunde. Ab 11 Uhr gibt es zudem Gegrilltes und Kaltgetränke am Effertsufer. „Wir freuen uns über das überragende Interesse an der Siegerlandhütte in diesem Jahr. Mit diesem besonderen Abschlussevent holen wir nun die Siegerlandhütte in die Stadt, zumindest die Mühen des Aufstiegs,“ so Konrad Thannbichler vom Vorstand des DAV Siegerland.

Wer sich für die Aktion Siegerlandhütte 800 angemeldet hat und nicht auf die Hütte konnte, hat die Möglichkeit kostenlos zu starten. Alle anderen, die am 20. Oktober wandern oder laufen wollen, können sich noch anmelden und erhalten als Finisher dann neben der Urkunde die Hütten-Medaille, den Siegerländhütten-800 Aufnäher und solange lieferbar, gibt es im DAV-Kletterzentrum auch noch das einmalige Shirt.

Infos und Anmeldungen: www.siegerlandhuette800.de

Die Gipfelstürmerinnen vom Team „Siegen macht Spaß“ waren drei von fast 800 Teilnehmern des einmaligen Stadtjubiläum-Events.

