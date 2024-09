SPD-Fraktion Siegen besichtigt Baustelle des Kreisels Schleifmühlchen

(wS/spd) Siegen 03.09.2024 | Die Baustelle zum Neubau des Kreisverkehrsplatzes Schleifmühlchen ist eine der langwierigsten und teuersten Straßenbaumaßnahmen, die jemals in Siegen durchgeführt wurden. Grund genug für Mitglieder der Siegener SPD-Fraktion, dieser Baustelle nun einen Besuch abzustatten und sich über den Baufortschritt informieren zu lassen. Bauleiter Oliver Jenke stand dafür gerne zur Verfügung, führte die SPD-Mitglieder über die Baustelle und gab bereitwillig Auskunft auf die Fragen der Fraktionsmitglieder.

„Bei einer so umfangreichen Baumaßnahme ist es für die Politik und natürlich auch für die betroffenen Anlieger wichtig zu erfahren, ob der Kosten- und Zeitrahmen eingehalten werden kann. Daher ist es erfreulich zu hören, dass sowohl die Kosten, die mit gut 9,6 Mio. € kalkuliert wurden, als auch der geplante Zeitrahmen von rund 2,5 Jahren nach aktuellem Stand in etwa eingehalten werden können“, zeigte sich Detlef Rujanski, Vorsitzender der SPD-Fraktion Siegen, zufrieden mit den erhaltenen Informationen.

Zuvor hatte Bauleiter Oliver Jenke erklärt, dass es zwar zu vereinzelten Nachträgen und Mehrkosten kommt – was bei einer solch komplexen Baumaßnahme meist nicht zu vermeiden ist – die einkalkulierten Puffer in der Finanz- und Zeitplanung aktuell jedoch noch ausreichend seien. Auch das gute Wetter und der milde Winter hätten dem Baufortschritt in die Karten gespielt. Die ersten beiden Bauabschnitte, darunter der Rückbau der Einbauten am alten Kreisverkehr, die Herstellung der Ufermauer an der „Weiß“ sowie der Straßenbau der nördlichen Fahrbahn der Frankfurter Straße in Richtung Lindenberg, seien so gut wie abgeschlossen.

Allerdings hat sich eine Änderung in der Reihenfolge der geplanten Bauabschnitte ergeben. Die ursprünglich als vierter Bauabschnitt vorgesehene Bauphase, bei der die südliche Fahrbahn der Frankfurter Straße bis zur Einmündung Friedrich-Wilhelm-Straße hergestellt werden soll, wird nun vorgezogen und vor dem dritten Bauabschnitt durchgeführt. „Dies hat Vorteile für die Verkehrsführung während der Herstellung des Bypasses vom Lindenberg in Richtung Kaan-Marienborn, der nun erst im Anschluss daran begonnen werden soll“, erläuterte Oliver Jenke.

„Der Verkehr läuft während der Bauphase besser als befürchtet“, lobte Ingmar Schiltz, Geschäftsführer der Siegener SPD-Fraktion, die relativ reibungslos verlaufende Umleitung über den Lindenberg bzw. die weiträumige Umfahrung der Baustelle über Autobahn und Kaan-Marienborn. „Mein Dank gilt den betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern am Lindenberg, die während der Bauphase enorme Zusatzverkehre vor ihrer Haustür und die damit verbundenen Staus, Lärm und Abgase aushalten müssen“, zeigte Ingmar Schiltz Verständnis für die Einschränkungen der Lebensqualität der Betroffenen.

Mitglieder der Siegener SPD-Fraktion, darunter Fraktionsvorsitzender Detlef Rujanski (l.) und Fraktionsgeschäftsführer Ingmar Schiltz (m.), besichtigten jetzt die Baustelle des Kreisverkehrs Schleifmühlchen und ließen sich von Bauleiter Oliver Jenke den Baufortschritt erläutern.