SPD Wilnsdorf nominiert Hannes Gieseler erneut für das Bürgermeisteramt

(wS/spd) Wilnsdorf 20.09.2024 | Auf ihrer jüngsten Mitgliederversammlung hat die SPD Wilnsdorf einen wichtigen Beschluss gefasst: Hannes Gieseler soll auch bei der Kommunalwahl 2025 wieder als Bürgermeister kandidieren. Die Entscheidung, ihn als unseren Spitzenkandidaten zu nominieren, fiel einstimmig.

Hannes Gieseler hat in den vergangenen vier Jahren als Bürgermeister eine beeindruckende Bilanz vorgelegt. „Er hat viele wichtige Projekte angestoßen und in verschiedenen Bereichen der Gemeinde positive Veränderungen bewirkt“, erklärt Sabine Klein, die Vorsitzende vom Wilnsdorfer SPD-Ortsverein. „Deshalb ist es für uns klar, dass wir die erneute Kandidatur unseres Bürgermeisters auch gerne wieder unterstützen und natürlich voll hinter ihm stehen.“

Seit 2020 leitet Gieseler die Geschicke der Gemeinde und hat sich seitdem als Bürgermeister in Wilnsdorf einen Namen gemacht. Besonders hervorzuheben sind seine Bemühungen um bezahlbaren Wohnraum – zwei neue Baugebiete wurden in seiner Amtszeit erschlossen. Auch in Sachen Verkehrssicherheit und Bildung hat er entscheidende Fortschritte erzielt, etwa durch den Bau einer neuen Grundschule in Wilnsdorf.

„Ein weiteres Merkmal seiner Amtsführung ist seine Bürgernähe und der direkte Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Hannes Gieseler ist als einer von hier stets ansprechbar, hört den Menschen zu und setzt sich engagiert für ihre Anliegen ein. Mit dieser erneuten Nominierung möchten wir den erfolgreichen Kurs der letzten Jahre fortsetzen und Hannes Gieseler die Möglichkeit geben, unsere Gemeinde auch in den kommenden Jahren weiter voranzubringen. Wir sind überzeugt, dass er die besten Impulse für die Zukunft von Wilnsdorf setzen wird“, so Stefan Dohme, Fraktionsvorsitzender der SPD Wilnsdorf.