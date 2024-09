Unfall auf der B508: Motorradfahrer bei Kollision mit Transporter schwer verletzt

(wS/red) Hilchenbach 05.09.2024 | Am Donnerstag gegen 15:15 Uhr ereignete sich auf der B508 in Dahlbruch ein Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Mann war auf der Wittgensteiner Straße in Richtung Kreuztal unterwegs, als es zu dem Unfall kam.

Ein 44-jähriger Fahrer eines Transporters wollte von der Straße „Steiler Weg“ nach links auf die B508 in Richtung Hilchenbach abbiegen. Dabei übersah er den herannahenden Motorradfahrer, der keine Chance hatte, rechtzeitig zu bremsen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Zweiradfahrer zu Boden stürzte und s Verletzungen erlitt. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort, um den verletzten Motorradfahrer zu versorgen. Während der Unfallaufnahme und der medizinischen Erstversorgung konnte der Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet werden, sodass es nur zu geringfügigen Behinderungen kam.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

