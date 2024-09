Unfall in Raumland endet glimpflich – Fahrer bleibt unverletzt

(wS/red) Bad Berleburg 15.09.2024 | Am Samstagvormittag ereignete sich in Raumland ein Verkehrsunfall, der glimpflich ausging. Zunächst wurde ein Notarzt alarmiert, doch ein Rettungswagen, der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, war bereits vor Ort. Der 19-jährige Fahrer eines BMW war auf der Strecke zwischen Raumland und Hemschlar, in Höhe des Betonwerks, unterwegs, als ihm in einer Rechtskurve das Heck des Fahrzeugs ausbrach. Der BMW rutschte in eine Böschung und kam zwischen zwei Bäumen zum Stehen.

Entgegen der ersten Befürchtungen wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand verletzt, und der Rettungsdienst musste nicht eingreifen. Das Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt und konnte später aus der Böschung geborgen werden.

Fotos: wirSiegen.de

