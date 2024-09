Vom 6. September bis 6. Oktober: Interkulturelle Tage mit 27 Veranstaltungen in Siegen

(wS/si) Siegen 05.09.2024 | Am Freitag, 6. September, beginnen wieder die „Interkulturellen Tage“ in Siegen. Unter dem Motto „Neue Räume“ haben die Stadt Siegen und der Integrationsrat ein umfangreiches Programm zusammengestellt, das die gesellschaftliche Vielfalt in Siegen widerspiegelt und damit ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus setzt. Bis zum 6. Oktober gibt es dieses Mal insgesamt 27 verschiedene Veranstaltungen im Siegener Stadtgebiet, die zum kulturellen Austausch einladen – eine Weltreise ohne weite Wege. Dabei bringen sich teilweise auch verschiedene interkulturelle Vereinigungen ein, die die große Bandbreite an Migrantenselbstorganisationen in Siegen zeigen. „Dieses Engagement von Menschen mit ganz verschiedenen kulturellen und ethnischen Hintergründen bereichert unsere Stadt und stärkt unsere bunte, weltoffene Stadtgesellschaft“, so Bürgermeister Steffen Mues. Auftakt ist am Freitag, 6. September, mit einem Internationalen Spielenachmittag in der Stadtbibliothek Siegen, bei dem Interessierte Karten- und Brettspiele aus aller Welt kennenlernen können. Eine Kunstausstellung lädt dazu ein, die Werke ukrainischer Künstler zu betrachten. Dabei werden unter anderem handgefertigte Holz- und Metallarbeiten und traditionelle ukrainische Puppen gezeigt.

„Gesellschaftliche Integration gelingt unter anderem durch kulturellen Austausch, Begegnung auf Augenhöhe und das Kennenlernen anderer Lebenswelten. Die Interkulturellen Tage in Siegen bieten dazu alljährlich eine hervorragende Gelegenheit“, sagt Torsten Büker, Integrationsbeauftragter der Stadt Siegen.

Wer schon immer gerne wissen wollte, wie afghanisches Essen schmeckt, kann das bei einem gemeinsamen Kochabend selbst ausprobieren. Beim Konzert der spanischen und südamerikanischen Mitglieder der Philharmonie Südwestfalen können die Besucher in die beiden musikalischen Kulturen eintauchen. Die Musiker präsentieren einen Mix aus populären und klassischen Stücken, die die verschiedenen Länder repräsentieren. Traditionelle Instrumente werden auch vorgestellt.

Und bereits zum 6. Mal gibt es auch wieder den „Afrikatag“, hauptsächlich organisiert vom internationalen Frauenverein „Ladies Power“, mit Modenschau, Tanz, Vorträgen und

kulinarischen afrikanischen und karibischen Spezialitäten. Darüber hinaus finden interkulturelle Filmwochen, Vorträge oder Begegnungsnachmittage statt.

Ein Überblick über das gesamte Programm mit detaillierten Informationen zu allen Veranstaltungen ist in einem Flyer zusammengefasst. Dieser liegt im Rathaus Weidenau aus oder ist auf Anfrage direkt beim städtischen Integrationsbeauftragten Torsten Büker per E-Mail an t.bueker@siegen-stadt.de oder telefonisch unter (0271) 404-1400 erhältlich.

Werbung für die „Interkulturellen Tage“: Bürgermeister Steffen Mues mit den Mitgliedern des Integrationsrates sowie Veranstaltenden der Interkulturellen Tage am Stand des Integrationsrates auf dem Stadtfest. (Foto: Stadt Siegen)