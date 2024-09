Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte Tag des offenen Denkmals am 8. September in Neunkirchen

(wS/red) Neunkirchen 04.09.2024 | Wenn Gebäude erzählen könnten, würde es viele spannende Geschichten mehr geben. Das gilt nicht nur für historische Burgen oder Schlösser, auch viele der älteren Gebäude vor Ort haben abwechslungsreiche Zeiten erlebt. Dieser Geschichten-Schatz soll am Sonntag, 8. September, gehoben werden: Dann beteiligt sich die Gemeinde Neunkirchen am „Tag des offenen Denkmals“, der von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert wird. Der bundeweite Veranstaltungstag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“.

Wer ein Denkmal nutzt oder sein eigen nennt, hat an diesem Tag die Möglichkeit, das Gebäude oder Monument für Besucherinnen und Besucher zu öffnen und zu zeigen und erzählen, was dieses Denkmal zu einem Wahr-Zeichen macht. Wer hat es erbaut? Was ist hier geschehen, wie ist es historisch eingebettet? Was macht es so besonders?

Der „Tag des offenen Denkmals“ zeigt, dass Denkmalpflege modern, kreativ und nachhaltig ist. Neunkirchen hat eine Reihe von Wahr-Zeichen, die Geschichte, Alltagskultur, das Leben vergangener Zeit und somit auch Denkmalpflege erlebbar machen. Teilnehmen werden in diesem Jahr fünf Akteure.

Im Haus Toni Weber, Breitelbachstraße 20 in Altenseelbach, wird es von 14 bis 17 Uhr Hausführungen und Waffeln geben. Ansprechpartnerin ist Jutta Capito.

Das Heimatmuseum Leyhof, Am Leyhof 2 in Neunkirchen, lädt von 14 bis 17 Uhr zum Offenen Museum ein. Ansprechpartner ist Frank Stöckermann.

Auch das Haus Henrichs, Hindenburgplatz 1 in Salchendorf, öffnet am Tag des Denkmals. Von 14 bis 17 Uhr werden Kaffee und Kuchen, eine Fotoausstellung und Hausbesichtigungen angeboten. Ansprechpartner sind Michael Ebener und Marcel Immel. Um 13 und um 15.30 Uhr sind in Zusammenarbeit von Heimatverein Salchendorf und Architekt Philipp Halbach zudem zwei jeweils 60-minütige Rundgänge durch den Salchendorfer Ortskern mit seinen acht Baudenkmälern geplant. Treffpunkt ist beim Haus Henrichs.

Ihr Fachwerkdoppelhaus öffnen Eva und Veit Wiese, Buchenborn 3/5 in Salchendorf. Von 14 bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit für eine Objektbesichtigung zum Thema „Energetische Sanierung im Denkmalschutz“. Außerdem ist ein Expertentalk mit verschiedenen Akteuren der Branche geplant.

In der Kapellenschule, Langenholzstraße 5 in Wiederstein, besteht von 12 bis 18 Uhr die Möglichkeit zu Hausführungen. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. Ansprechpartner ist Ralf Eibach.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, hinter sonst oftmals verschlossene Türen zu schauen und mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Die Gemeinde Neunkirchen dankt allen Engagierten, die an diesem Tag ihr Baudenkmal für die Bürger öffnen sowie einen Ortskern aus einem neuen Blickwinkel beleuchten.

