Wanderung mit Lesemomenten und Brotzeit – Unterwegs mit dem Vater-Tochter-Wanderduo – geführte Tour zwischen Netphen und Deuz

(wS/ne) Netphen 09.09.2024 | Zu einer geführten Wanderung mit Matthias und Salome Hess, Autoren des neu erschienenen Buchs „Wandern für die Seele – Siegerland mit Wittgensteiner Land“, ladendas Kulturforum Netphen und die Buchhandlung Weinaug ein. Die Tour startet am Sonntag, 29. September um 9 Uhr auf dem Markplatz Netphen. Das Vater-Tochter-Wanderduo präsentiert unterwegs faszinierende Lesemomente, unterhält mit lustigen Begebenheiten und berichtet über die Entstehungsgeschichte des Buchs. Die 14 km lange Wanderung dauert inklusive Pausen ca. 6 Stunden. In der Mittagszeit gibt es eine ausführliche Rast mit Brotzeit. Die Teilnahmegebühr beträgt 19,80 Euro. Kartenverkauf bei Weinaug Bücher und Papier, Lahnstraße 60 in 57250 Netphen. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt.