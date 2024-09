Zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss sowie zahlreiche Fahrten unter Drogen und Alkohol am Wochenende

(wS/ots) Kreis Siegen-Wittgenstein 16.09.2024 | Am Wochenende haben sich zwei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen die Fahrer unter Alkoholeinfluss standen. Außerdem zogen Polizeibeamte zahlreiche Fahrzeugführer aus dem Verkehr, die Drogen- und /oder Alkohol konsumiert hatten.

Am frühen Freitagmorgen (13.09.2024) war ein 65-Jähriger auf der Straße „Zum Erbstollen“ in Kreuztal unterwegs. Gegen 09:15 Uhr kam der Senior mit seinem Mazda im Kurvenbereich in den Gegenverkehr. Dort touchierte er den Opel einer 33-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 65-Jährigen fest. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Ein weitaus schwererer Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag (14.09.2024) in Hilchenbach.

Ein 36-Jähriger war gegen 02:30 Uhr auf der Wittgensteiner Straße in Richtung Hilchenbach unterwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen prallte er in einem Baustellenbereich gegen diverse Warnbaken. Danach verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr gegen zwei Stromkästen, einen Holzzaun sowie einen Straßenlaternenmast. In der Folge verließ der junge Mann seinen Wagen und ließ den stark beschädigten Cupra an der Unfallstelle stehen.

Polizeibeamte konnten den 36-jährigen im Nahbereich antreffen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass der junge Mann stark alkoholisiert war. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein sowie sein Fahrzeug wurden beschlagnahmt.

Es entstand ein Sachschaden von rund 55000 Euro.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Die Ermittler bitten Zeugen, insbesondere auch Anwohner, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 02732 / 909-0 zu melden.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellte die Polizei im Verlauf des Wochenendes noch weitere Fahrten unter Alkohol- beziehungsweise Betäubungsmitteleinfluss fest.

Gleich elf Verkehrssünder konnten die Ordnungshüter aus dem Verkehr ziehen.

Am gestrigen Sonntag (15.09.2024) konnten Polizisten eine 37-Jährige stoppen, die zuvor mit auffälliger Fahrweise in Dreis-Tiefenbach unterwegs war.

Gegen 00:30 Uhr konnte die junge Frau auf der Siegstraße in Siegen-Weidenau angehalten werden.

Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass die 37-Jährige alkoholisiert war. Dies bestätigte auch ein Atemalkoholtest. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an. Außerdem stellte sich heraus, dass die Verkehrssünderin nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die junge Frau erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizei appelliert: Alkohol und Drogen gehören zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Bei den oben geschilderten Sachverhalten kam es glücklicher Weise nicht zu Personenschäden, doch oftmals ist dies bei Unfällen auch vom Zufall abhängig. Lassen Sie die Fahrzeuge stehen, wenn Sie Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert haben. Dies kann ansonsten Menschenleben kosten.

