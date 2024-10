Ab Montag, 14. Oktober: Sanierungsarbeiten in der Unteren Dorfstraße in Bürbach

(wS/si) Siegen 10.10.2024 | Zum Beginn der Herbstferien starten Sanierungsarbeiten in der Unteren Dorfstraße in Bürbach. Nach Vorarbeiten am Wochenende beginnt die Baufirma am Montag, 14. Oktober 2024, mit den Fräsarbeiten. Aufgrund des schlechten Straßenzustands wird auf einer Strecke von rund 500 Metern der komplette Asphaltoberbau der Kreisstraße erneuert, informiert die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung. Der genaue Streckenabschnitt verläuft von Hausnr. 24 bis 109.

Die Kosten für die Sanierungsarbeiten betragen rund 328.000 Euro, davon werden 70 Prozent bezuschusst. Für die Dauer der Baumaßnahme wird der Straßenabschnitt voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Baumaßnahme ist voraussichtlich bis zum Ende der Herbstferien abgeschlossen.