B62: Ampelanlage in Siegen-Weidenau nach Unfall ausgefallen – weitere Anpassungen notwendig – neue Verkehrsführung

(wS/str) Siegen 07.10.2024 | Nach dem Ampelausfall auf der B62 in Siegen-Weidenau aufgrund eines Verkehrsunfalls sind weitere Anpassungen des Kreuzungsbereiches notwendig. Die beiden Linksabbieger-Spuren im Bereich der Ampel wurden am Montag (07.10.) für den Verkehr gesperrt, um die Überkreuzungen des Verkehrs zu unterbinden. Das Abbiegen von der Siegstraße aus Weidenau kommend in Richtung HTS ist nicht mehr möglich, auch das Linksabbiegen von Dreis-Tiefenbach kommend auf die Siegstraße in Richtung Weidenau entfällt. Die Fahrspuren geradeaus und die Abbiegespuren nach rechts bleiben weiterhin befahrbar. Im gesamten Bereich ist eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h eingerichtet worden.

Außerdem ist vorgesehen, die bisher zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung auf nur eine Fahrspur zu reduzieren.

Demnach wird der Verkehr von der HTS kommend in Richtung Dreis-Tiefenbach und umgekehrt auf jeweils eine Fahrspur gelegt. Diese Verkehrsführung wird schnellstmöglich eingerichtet, damit die Reparaturarbeiten am beschädigten Schaltkasten beginnen können. Für die Reparatur der Ampelanlage sind weiterhin zwei Wochen vorgesehen. Die Polizei und die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen bitten weiterhin darum, den Bereich bis dahin weiträumig zu umfahren.

Foto: wirSiegen.de

