Begeisterung pur: Sportabzeichen-Highlights beim 60-jährigen Jubiläum des Aktiv & Fit Reha-Sportvereins Hilchenbach e. V.

(wS/af) Hilchenbach 10.10.2024 | Mit Begeisterung das vereinsinterne inklusive Sportabzeichen erworben

Das 60-jährige Vereinsbestehen des Aktiv & Fit Reha-Sportvereins Hilchenbach e. V. bot den Anlass statt einer Feier, ein besonderes auf die rehasporttreibenden Frauen und Männer zugeschnittenes Sportabzeichen anzubieten. Schwerpunkte bildeten die motorischen Grundfähigkeiten Koordination, Ausdauer, Balance, Kraft und Geschicklichkeit. In jedem Bereich standen drei verschiedene Übungen zur Wahl. Mit großem Eifer wurde fleißig trainiert. Mitte September galt es dann zu zeigen, für welche Disziplinen sich man entschieden hatte und was bei diesen Übungen machbar ist. 21 Rehasportler erfuhren die wunderbare Bestätigung, dass auch mit Einschränkungen das Sportabzeichen bestens bewältigt werden kann.

Für die Siegerehrung Anfang Oktober hatten sich die Übungsleiterinnen um die Vorsitzende Annette Schöling einige Überraschungen einfallen lassen. Auch der Bürgermeister Hilchenbachs Kyrillos Kaioglidis hatte es sich nicht nehmen lassen, in der Turnhalle zu erscheinen und die Aktiven zu ihren Leistungen zu beglückwünschen. Die jeweils drei Besten der verschiedenen Altersklassen durften ihre Urkunden auf den Siegerpodesten in Empfang nehmen. Mit großer Freude und Jubel ließen sich die Sportabzeichen-Erwerberfeiern. „Die erste Urkunde für sportliche Leistungen meines Lebens, ich bin total begeistert“, so die begeisternde Aussage einer Teilnehmerin.

Über das Sportabzeichen in Gold freuten sich Gülay Dursun, Angela Hassler, Rita Dornseifer, Marianne Scheib, Rotraut Setzer, Rolf Spitzer, Karl-Hermann Kleb und Wolfgang Exner. Mit Silber wurden ausgezeichnet: Bozica Popratin, Christel Ebener, Irene Kleb, Heidi Bagusat, Ortrun Zeitz, Andreas Hoffmann und Kurt Feldmann. Die Bronze-Medaille ging an Birgit Streit-Klein, Vasiliki Skarlatos, Doris Pietschmann, Marita Wimmer, Gerhard Vitt und Karl-Heinz Hedden.

„Unser Ziel, Menschen mit und ohne Einschränkungen Techniken und Möglichkeitenaufzuzeigen, mit denen sie zu umfangreicherer Bewegung motiviert werden, sich mehr zutrauen und damit ihre Lebensqualität im Alltag aufwerten, ist mit der Sportabzeichen-Idee voll aufgegangen“, so Annette Schöling.

Foto: Aktiv & Fit Reha-Sport Hilchenbach e.V.

