Buchvorstellung: Sammelband ‚50 Jahre Bücherkiste‘ im Siegener Kulturhaus Lyz

(wS/ly) Siegen 19.10.2024 | Emotionale Zeitreise durch 50 Jahre ‚Bücherkiste‘

Welches Geschenk passt zum 50. Geburtstag eines Buchladens? Ein Buch. Das haben sich Freundinnen und Freunde der ‚Bücherkiste‘ in Siegen-Weidenau überlegt. Herausgekommen ist ein Sammelband mit annähernd 100 persönlichen Geschichten. Die Geschenkübergabe erfolgte in Form einer stimmungsvollen Geburtstagsfeier im Siegener Kulturhaus Lyz. Über 150 Geburtstagsgäste sorgten für einen passenden Rahmen.

Die Veranstaltung begann mit einer großen Überraschung. Eigentlich befindet sich Horst Ablas, der Geschäftsführer und Macher der ‚Bücherkiste‘, irgendwo auf einem Segelboot im Indischen Ozean. Doch plötzlich tauchte er auf der Leinwand im Lyz auf und begrüßte seine Gäste per vorher aufgezeichneter Sprachnachricht. Ein erster Höhepunkt im abendlichen Programm: „Horst ist da!“

Der weitere Verlauf machte Appetit auf die Lektüre des Sammelbands zum 50. Geburtstag des Buchladens. Dieser hat die politische Teilhabe und damit das Leben vieler Studierenden in der Universitätsstadt Siegen in fünf Jahrzehnten maßgeblich beeinflusst. Das spiegelte sich auch in den Lesungen an diesem Abend im Kulturhaus Lyz wider.

Insgesamt sechs Autorinnen und Autoren lasen ihre Beiträge des Sammelbandes und nahmen die Geburtstagsgäste mit auf eine emotionale Zeitreise durch 50 Jahre ‚Bücherkiste‘. Die Kulisse ist dem Ambiente der Bücherkiste nachempfunden, mit geschwungenem Sofa, roten Kinosesseln und dem kleinen, runden Tisch, bestückt mit obligatorischer Kaffeekanne und einem Teller mit trockenen Keksen. Es gab viele Momente, um herzhaft zu lachen, nachdenkliche und durchaus kritische Töne sowie stille und besinnliche Passagen. Moderator und Mitherausgeber Benjamin Bäumer führte durch das Programm. In den Gesprächen mit den Autorinnen und Autoren stellte er gekonnt den Kontext her, in dem das Projekt entstanden ist.

In den Pausen zwischen den Lesungen nahm der Bremer Sänger und Musiker Willie Burger mit seinen Folk-Songs die Stimmungen musikalisch auf. Er stand an diesem Abend nicht zufällig auf der Bühne. Der Künstler kann ebenfalls auf eine lange Siegener Geschichte verweisen und kennt die ‚Bücherkiste‘ aus den frühen Anfängen.

Ein wirklich gelungener Abend mit einem ganz besonderen Geburtstagsgeschenk für den Buchladen in Siegen-Weidenau. „Wir hätten zu

Beginn unseres Projekts nicht für möglich gehalten, so viele Menschen hier im Lyz begrüßen zu dürfen“, freuen sich Benjamin Bäumer, Peter Barden, Martin Hoffmann, Lars Lubienetzki, Eve Obier, Elke Nicolai und Theresa Naschinski. Alle haben als Redaktionsgruppe seit Frühjahr 2023 an dem Buch ehrenamtlich gearbeitet.

Wer sich für die Geschichten aus 50 Jahren ‚Bücherkiste‘ interessiert, den Sammelband gibt es in der ‚Bücherkiste‘ zu erwerben. Die einfache Ausgabe kostet 25 Euro. Die limitierte Hardcover-Edition gibt es zum Sammlerpreis von 100 Euro. Sämtliche Überschüsse kommen der ‚Bücherkiste‘ zugute. Damit der Buchladen auch in 50 Jahren noch seine Kundinnen und Kunden mit etwas anderer Literatur neugierig machen kann.