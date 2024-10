Carpe Sonum zu Gast in Martini – Choral Evensong mit dem Hilchenbacher Kammerchor

(wS/bcs) Siegen 08.10.2024 | Im Oktober wird der musikalische Abendgottesdienst in der Martinikirche Siegen vom Kammerchor Carpe Sonum aus

Hilchenbach unter der Leitung von Jens Schreiber gestaltet.

Der Choral Evensong hat seine Wurzeln in den jahrhundertealten Traditionen der anglikanischen Kirche. Er wird bis heute täglich in den großen Kathedralen Englands gefeiert und ist geprägt von festlicher Chormusik. Er eröffnet Raum für Ruhe, Besinnung und Gottesbegegnung und lädt die Zuhörenden durch viele musikalische Beiträge zur spirituellen Einkehr ein.

Am 13. Oktober hält Landeskirchenrat Dr. Jan-Dirk Döhling dieLiturgie und Kantor Peter Scholl begleitet die Andacht an der Orgel.

Das Ensemble Carpe Sonum wurde im Januar 2014 gegründet und feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Mit Werken von Mendelssohn, Rheinberger und Rutter erwartet die Gäste ein anspruchsvolles und vielseitiges Programm.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten

Kammerchor Carpe Sonum aus Hilchenbach unter der Leitung von Jens Schreiber

