Einbrecher flüchten nach Alarm

(wS/ots) Siegen 24.10.2024 | Am Mittwochabend (23.10.2024) sind unbekannte Täter in eine Schule in der Schießbergstraße in Siegen-Geisweid eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Einbrecher gegen kurz nach 20 Uhr gewaltsam ein Fenster, um in das Innere der Schule zu gelangen. Sie durchwühlten mehrere Schränke und wurden anschließend offenbar durch einen akustischen Alarm gestört. Sie flüchteten unerkannt. Hinweise zum Diebesgut gibt es bislang nicht.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

