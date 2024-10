Gemeinsam klappt´s – Vier Hände sind besser als zwei

(wS/hi) Hilchenbach 23.10.2024 | Wenn der Kaffeeautomat sich nicht so ohne weiteres öffnen lassen will, braucht es schon mal mehr als zwei Hände.

Im Repair Café Hilchenbach findet man diese Unterstützung, das passende Werkzeug und erfahrene Reparateure die ihnen gerne ehrenamtlich zur Seite stehen.

“Egal ob Heckenschere, Küchenmaschine oder Stereoanlage – wir versuchen den Fehler zu finden, helfen bei der Ersatzteilbeschaffung und unterstützen unsere Besucher bei der Reparatur”, so Melanie Klotz, Organisatorin dieser beliebtenVeranstaltung.

Das nächste Repair Café findet wieder am Samstag den 26.Oktober in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr in den KlimaWelten Hilchenbach, Kirchweg 17 statt.

Eine Etage tiefer werden ab 14.00 Uhr im KlimaWeltenTreff Kartoffeln zu Reibeplätzchen und Äpfel zu Apfelmus verarbeitet. Anschließend wird gemeinsam probiert und genascht.

Viele gute und leckere Gründe die KlimaWelten Hilchenbach zu besuchen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.klimawelten.eu.

