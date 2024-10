Gemeldeter Kellerbrand in der Ernsdorfstraße: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot aus

(wS/red) Kreuztal 21.10.2024 | ERSTMELDUNG | Am Montagabend gegen 22:10 Uhr wurde die Feuerwehr unter dem Alarmstichwort „Feuer 4“ zu einem Kellerbrand in der Ernsdorfstraße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus einem Kellerfenster des betroffenen Wohnhauses. Die Feuerwehrfrauen und -männer konnten die Brandstelle schnell lokalisieren und entdeckten in der Garage des Hauses einen brennenden PKW.

Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, jedoch mussten zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt werden. Eine der betroffenen Personen wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Einsatz dauert zur Stunde (23 Uhr) noch an, während die Feuerwehr die Nachlöscharbeiten durchführt und den betroffenen Bereich auf weitere Gefahren hin untersucht. Die Ernsdorfstraße ist im Bereich der Einsatzstelle vollständig gesperrt. Ob und inwieweit die Wohnungen des Gebäudes durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurden, wird derzeit geprüft.

Die genaue Brandursache ist noch unklar, Ermittlungen dazu werden nach Abschluss der Löscharbeiten eingeleitet. Infos folgen

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

