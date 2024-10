„In Liebe lassen“: Kinoabend anlässlich des Welthospiztages im Viktoria-Filmtheater in Dahlbruch

(wS/dia) Hilchenbach 07.10.2024 | Rund um den Welthospiztag, der am 12. Oktober begangen wird, machen alljährlich Hospiz- und Palliativdienste sowie -einrichtungen mit Veranstaltungen auf ihre wichtige Arbeit für schwerstkranke Menschen und deren Angehörige aufmerksam. Im Siegerland lädt das hiesige Hospiz-Netzwerk erneut zu einem Kinoabend ins Viktoria-Filmtheater in Hilchenbach-Dahlbruch ein. Am Donnerstag, 21. November, 19 Uhr, wird dort der Film „In Liebe lassen“ gezeigt.

Das französisch-belgische Filmdrama aus dem Jahr 2021 handelt von Schauspiellehrer Benjamin (gespielt von Benoît Magimel), der mit nur 39 Jahren unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. So wie er muss auch sein Umfeld lernen, seinen unausweichlichen Tod zu akzeptieren. Besonders schwer fällt dies seiner Mutter Crystal, dargestellt von Schauspiellegende Catherine Deneuve. „In Liebe lassen“, schreibt die Süddeutsche Zeitung, ist „ein Film über das Sterben, aber viel mehr noch über die Liebe“ und „über den Frieden, den man mit dem Leben und dem Tod schließen kann. Ein trauriger, aber vor allem ein tröstlicher und berührender Film“.

Der Welthospiztag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Hospiz ist Vielfalt“. Auch im Kreis Siegen-Wittgenstein setzen sich tagtäglich Ehren- und Hauptamtliche Mitarbeiter dafür ein, schwerstkranke und sterbende Menschen in der letzten Phase ihres Lebens einfühlend zu begleiten – und zwar unabhängig von deren Alter, Herkunft, Geschlecht oder geschlechtlicher Identität, körperlicher und geistiger Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.

Der Kinoabend im Viktoria-Filmtheater wird organisiert vom Netzwerk Hospiz- und Palliativarbeit Siegen-Wittgenstein, dem zahlreiche stationäre und ambulante Einrichtungen in der Region angehören. Nach der Filmvorführung sind die Besucher zum Austausch bei Kaltgetränken im Foyer eingeladen. Karten gibt es direkt an der Kinokasse für 6 Euro (Parkett) bzw. 8 Euro (Balkon) oder per Online-Reservierung unter www.viktoria-kino.de.

Dem Netzwerk Hospiz- und Palliativarbeit Siegen-Wittgenstein gehören an: Evangelisches Hospiz Siegerland, Marien-Hospiz, Ökumenisches Hospiz Kloster Bruche, Ambulanter Ev. Hospizdienst Siegerland, Ambulanter Hospizdienst Wittgenstein, Ambulante Hospizhilfe der Stiftung Diakoniestation Kreuztal, Ambulante ökumenische Hospizhilfe Siegen, Beratungsstelle „Hörst Du mich“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein, Palliativmedizinischer Konsiliardienst Siegen-Wittgenstein-Olpe (SIWOL), Ambulanter Kinderhospizdienst (AKHD), Kinderpalliativdienst an der DRK-Kinderklinik Siegen, Vamed Klinik Bad Berleburg, Diakonie Klinikum Jung-Stilling Siegen, St.-Marien-Krankenhaus Siegen, Klinikum Siegen – MVZ 74, Praxis Uwe Howe in Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein.