Kulturlabor im kmd Gemeinsam Ideen sammeln und Neues ausprobieren

(wS/hi) Hilchenbach 07.10.2024 | Es wird bunt, kreativ, inklusiv und lebendig rund um den kmd: Am Samstag,12. Oktober, von 11:00 bis 16:00 Uhr und am Dienstag,19. November, von 17:00 bis 21:00 Uhr öffnen sich die Türen im „Kulturlabor“ für Menschen, die mit allen Sinnen ausprobieren und experimentieren möchten. Das Team rund um die Projektleitung mit Sabine Scheler und Dennis Lange vom Verein Waldritter e.V. hat im kmd ein Programm mit verschiedenen Stationen vorbereitet. Zusätzlich werden „Laborräume“ offen sein für Neues und Unerwartetes.

„Musik und Austausch“ stehen am 12. Oktober am Bernhard-Weiss-Platz in Dahlbruch im Mittelpunkt, wenn Musikerinnen und Musiker von Bands, Orchestern und Chören auf Veranstaltende und Fördergeber treffen. Der Siegener „DJ JoVa“ liefert die passenden Sounds am DJ-Pult. Draußen parkt MOMUS Rockmobil fürs Jammen und Rocken. Im Jugendzentrum NoLimits findet ab 13:00 Uhr das Musikforum statt, wo es um Ideen rund

ums Proben, um Auftritte, Konzerte, Festivals und Trends geht. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, im Livestream und via Zoom teilzunehmen. Außerdem gibt es einen Karaoke-Wettbewerb, ein Rollenspiel und ein Kartenset mit Aufgaben und Rätseln rund um den kmd. Silvana Döhr vom Elterncafé Hilchenbach stellt für Eltern und Familien einen Austauschraum bereit.

Das Thema für den 19. November lautet „Licht und Stimmung“. Ganz praktisch können die Teilnehmenden ausprobieren, wie sie mithilfe von Licht eine angenehme Atmosphäre im Außenbereich erzeugen können. Schriftsteller „Crauss“ aus Siegen lädt zum kreativen Schreiben ein, gemeinsam mit dem Queeren Treff Hilchenbach darf im Weltcafé diskutiert werden, und an der „freundlichen Theke“ gibt es Getränke gegen Komplimente.

Die Projektpartner PUSH e.V, der Verein Waldritter, der Arbeitskreis Barrierefrei Hilchenbach, der Gebrüder-Busch-Kreis und die Stadt Hilchenbach laden Bürgerinnen und Bürger ein, die sich bereits kulturell engagieren oder in Zukunft tätig werden möchten.

Willkommen sind auch Vertreterinnen und Vertreter von schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen sowie Kulturschaffende.

Bei den Kulturlaboren wird nichts „von oben" vorgegeben, sondern die Teilnehmenden bestimmen selbst, wie sie Kultur für sich definieren und was sie brauchen und möchten.

Der PUSH-Verein bedankt sich für die Förderung aus dem Programm „Regionale Kulturpolitik des Landes NRW“ und die Projektberatung durch die Kulturregion Südwestfalen.

Die Ergebnisse und Ideen der Kulturlabore sollen eingespielt werden in die Prozesse des Förderprogramms „Dritte Orte“. Außerdem besteht bereits eine gute Netzwerkarbeit zum „Zukunftsforum“ des Kreises im Rahmen der „Aller.Land“-Förderung für kulturelle Initiativen.

Menschen mit Behinderung, die gerne an den Kulturlaboren teilnehmen und einen Hilfebedarf haben, melden diesen frühzeitig bei Heike Kühn unter der Telefonnummer 0170/7988609 oder per E-Mail an h.kuehn@hilchenbach.de an.



Foto: Stadt Hilchenbach

