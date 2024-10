Neue Fahrradreparaturstation in Neunkirchen-Zeppenfeld aufgestellt

(wS/red) Neunkirchen 17.10.2024 | Im Zuge eines Gemeinschaftsprojekts der Gemeinde Neunkirchen, dem VTV Freier Grund 2016 e. V. und Westenergie wurde in Zeppenfeld eine neue Fahrradreparaturstation errichtet. Durch die Initiative von Maik Neuser wurde das Projekt im Rahmen der Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort mit einer Summe von 2000 Euro gefördert.

Zahlreiche Radfahrerinnen und Radfahrer nutzen die Fahrradwege in den heimischen Wäldern, um die Natur zu genießen und gleichzeitig etwas für ihre körperliche Fitness zu tun. Dabei spielt ein zentraler Anlaufpunkt für Reparaturen eine wichtige Rolle. „Mit der neuen Fahrradreparaturstation wollen wir sicherstellen, dass technische Defekte die Touren nicht unnötig unterbrechen. So können alle Radlerinnen und Radler ihre Ausflüge unbeschwert genießen“, erklärte Maik Neuser, Mitarbeiter bei Westenergie und Projektpate.

Die Fahrradreparaturstation steht an der Eierecke, einem zentralen Ort in Zeppenfeld und bietet die nötigen Werkzeuge und Materialien, um kleinere Reparaturen selbstständig durchführen zu können. „Die Station ist ein großer Gewinn für alle Radfahrenden in unserer Gemeinde. Sie fördert nicht nur das Radfahren, sondern auch die Gemeinschaft, da Radelnde sich hier treffen und austauschen können“, ergänzte Bastian Moritz, Vorstandsmitglied des VTV Freier Grund 2016 e. V.

Die Station soll außerdem dazu beitragen, das Fahrradfahren in der Großgemeinde Neunkirchen weiter zu fördern und die Attraktivität der Region für Radfahrende zu erhöhen.

Die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort existiert bereits seit dem Jahr 2005. Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten bereits zahlreiche Maßnahmen in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt- und Naturschutz realisiert werden.

