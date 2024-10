Orgelmatinée am 13. Oktober

(wS/hml) Siegen 07.10.2024 | Orgelmatinée am 13. Oktober in Siegen-Weidenau

In der Orgelmatinée am 13. Oktober im Anschluss an die Messe ab ca. 10:45 Uhr spielt Thomas Maiworm (Siegen) Werke von Johann Sebastian Bach, Léon Boëllmann, Alexandre Guilmant und Carl Sattler.



.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!