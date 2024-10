PKW-Brand auf der A45: Skoda geht in Flammen auf – Vollsperrung für etwa eine Stunde

(wS/red) Siegen 29.10.2024 | Auf der Autobahn A45 in Fahrtrichtung Dortmund kam es am Dienstagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei: Ein PKW der Marke Skoda geriet aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrer bemerkte den Brand frühzeitig und konnte das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen anhalten. Glücklicherweise blieb er unverletzt und konnte das Auto rechtzeitig verlassen.

Um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, musste die Siegener Feuerwehr die A45 in Fahrtrichtung Dortmund für rund eine Stunde voll sperren. Der Brand verursachte am Fahrzeug einen Totalschaden. Der Vorfall führte zudem zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da sich der Rückstau auf mehrere Kilometer ausdehnte. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Fahrbahn wieder freigegeben, sodass der Verkehr allmählich wieder ins Rollen kam.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!