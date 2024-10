PKW-Brand in Dreis-Tiefenbach: Oldtimer erleidet Totalschaden

(wS/red) Dreis-Tiefenbach 16.10.2024 – Am Mittwoch gegen 14 Uhr geriet ein Buggy in der Oberen Industriestraße in Dreis-Tiefenbach in Brand. Der 64-jährige Fahrer bemerkte plötzlich, dass sein Wagen im Motorbereich Feuer gefangen hatte. Geistesgegenwärtig lenkte er das Fahrzeug an den Straßenrand und griff sofort zum Feuerlöscher, um das Feuer selbst zu bekämpfen.

Trotz des schnellen Eingreifens des Fahrers stiegen beim Eintreffen der Feuerwehr weiterhin Flammen aus dem Motorraum auf. Die Einsatzkräfte setzten Löschschaum ein, um das Feuer endgültig zu ersticken. Der Buggy, der mit einem 6-Zylinder Ford-Motor ausgestattet ist, erlitt erhebliche Schäden, sowohl im Motorbereich als auch an der Karosserie, die überwiegend aus Kunststoff besteht.

Trotz des großen Schadens bleibt der Besitzer optimistisch und plant, den Oldtimer wieder instand zu setzen. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt, jedoch geht die Polizei von einem technischen Defekt im Motorbereich aus. Verletzte gab es bei dem Vorfall glücklicherweise nicht.

Fotos: wirSiegen.de

