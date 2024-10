Polizei fahndet nun mit Fotos nach dem Täter eines Überfalls auf zwei Frauen

(wS/ots) Siegen 15.10.2024 |

Am 23. September ist ein unbekannter Mann in der Straße Zum Wildgehege in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. In der Folge kam es in der Wohnung zu einem Raubdelikt sowie sexuellen Übergriffen gegenüber zwei Frauen, die sich zu dem Zeitpunkt in der Wohnung befanden.

Die Polizei berichtete bereits hierüber: Siehe BERICHT

Die Kriminalpolizei hatte im September sofort die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund von gesicherten Spuren am Tatort konnte die Identität des Tatverdächtigen ermittelt werden. Es handelt sich um den 39-jährigen Ionut P. Der Aufenthaltsort des 39-Jährigen ist der Polizei jedoch nicht bekannt.

Daher erfolgt nun die Suche nach dem Täter im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung.

Bilder des Tatverdächtigen können im Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden. Dort läuft die Fahndung sogar unter „Top-Fahndung“.

HINWEIS ZU IHRER SICHERHEIT Da der Gesuchte möglicherweise bewaffnet ist, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an!

Dies ist der Link zur aktuellen Fahndung: https://polizei.nrw/fahndung/148624

Hier noch einmal die Personenbeschreibung:

- Männlich

- Brauner Teint

- Ca. 175 cm groß

- Dunkle Haare

- Braune Augen

- Kräftige Figur

- Rumänischer Staatsbürger

- Führte bei der Tat ein Messer mit sich

Die Ermittler weisen darauf hin, dass es sich bei den Fotos des Beschuldigten sich um ältere Bilder handelt.

Da der Gesuchte möglicherweise bewaffnet ist, sollte im Antreffungsfall auf jeden Fall die Polizei verständigt werden und man sollte die Person nicht selber ansprechen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Sonderrufnummer 0271 / 7099-4145 entgegen.