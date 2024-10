Städtewettbewerb „Papieratlas“ Stadt Siegen „spitze“: Mehrfachsieger beim Papieratlas 2024

(wS/si) Siegen 08.10.2024 | Im Rahmen des Papieratlas 2024 erhält die Stadt Siegen für ihr langjähriges herausragendes Engagement bei der Verwendung von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel eine Würdigung als „Mehrfachsieger“. Seit neun Jahren bringt Siegen Bestleistungen im Papieratlas-Städtewettbewerb der Initiative Pro Recyclingpapier (IPR). Bürgermeister Steffen Mues über die erneute Auszeichnung: „Da, wo in der Verwaltung trotz der Digitalisierung noch Papier notwendig ist, setzen wir seit Jahren auf Recyclingpapier mit dem Blauen Engel. So bleibt das Thema Nachhaltigkeit auch im Arbeitsalltag im Bewusstsein.“ In diesem Jahr beteiligten sich insgesamt 99 Groß- und Mittelstädte mit einer durchschnittlichen Recyclingpapierquote von 90 Prozent.

Die Stadt Siegen nutzt in der Verwaltung und den Schulen konsequent zu 100 Prozent Blauer-Engel-Papier und erreicht damit eine Gesamtrecyclingpapierquote von 100 Prozent. Siegen habe, so die Initiative, über die gesamten neun Jahre hinweg durch die Verwendung von Recyclingpapier beeindruckende 17,5 Millionen Liter Wasser und 3,9 Millionen Kilowattstunden Energie eingespart. Diese Wassereinsparung entspricht dem täglichen Bedarf von mehr als 144.000 Menschen. Die eingesparte Energie könnte den jährlichen Strombedarf von über 1.100 Drei-Personen-Haushalten decken.

Marc Gebauer, Sprecher der IPR, würdigt das Engagement: „Die Stadt Siegen ist seit neun Jahren Vorreiter bei der Nutzung von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel und erzielt damit kontinuierlich messbare ökologische Einspareffekte. Indem die Stadt Siegen ihre nachhaltige Papierbeschaffung im Papieratlas transparent macht, regt sie auch andere Kommunen zur Nachahmung an.“

Der Papieratlas dokumentiert seit 2008 jährlich den Papierverbrauch und die Recyclingpapierquoten in deutschen Städten, seit 2016 auch in Hochschulen und seit 2018 in Landkreisen. Kooperationspartner sind das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt, der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Landkreistag sowie der Deutsche Hochschulverband. In diesem Jahr erreicht der Papieratlas gesteigerte Recyclingpapierquoten und eine neue Rekordbeteiligung von 244 Kommunen und Hochschulen.

Alle Ergebnisse stehen unter www.papieratlas.de zum Download zur Verfügung.

Bürgermeister Steffen Mues und Regina Stiller, Mitarbeiterin im Büro Bürgermeister, nahmen stellvertretend für die Stadt Siegen die Auszeichnung als „Mehrfachsieger“ für die konsequente Nutzung von Recyclingpapier entgegen. Foto: Stadt Siegen

