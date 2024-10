Unfall auf B54 zwischen Siegen und Rödgen: PKW-Fahrer kommt von Straße ab – Vollsperrung!

(wS/red) Siegen 14.10.2024 | Am Sonntagabend (13.10.) gegen 23 Uhr ereignete sich auf der B54 ein Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger PKW-Fahrer war auf dem Weg von Siegen in Richtung Wilnsdorf, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der PKW geriet nach links über die Gegenfahrbahn und landete schließlich zwischen Bäumen im Graben.

Das Fahrzeug kam stark beschädigt auf der Seite zum Stillstand. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei Hinweise auf möglichen Alkoholkonsum des Fahrers fest. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden umgehend eingeleitet. Da zunächst unklar war, ob weitere Personen im Fahrzeug eingeklemmt waren, rückte auch die Feuerwehr schnell an. Diese konnte jedoch Entwarnung geben.

Der PKW erlitt Totalschaden, und die B54 musste während der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Fahrzeugs vollständig gesperrt werden.



Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

