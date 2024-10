Unfall auf der A45 bei Olpe: PKW kollidiert mit Sattelzug – hoher Sachschaden

(wS/red) Olpe 14.10.2024 | Am Montagnachmittag gegen 17:15 Uhr ereignete sich auf der Autobahn A45 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und der Abfahrt Olpe in Höhe des Parkplatzes Springe ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach ersten Informationen der Polizei verlor der Fahrer eines Mercedes aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW geriet ins Schleudern, prallte gegen die rechte Leitplanke und kollidierte anschließend mit einer Sattelzugmaschine. Der LKW-Fahrer versuchte noch, durch ein Ausweichmanöver nach links eine Kollision zu verhindern, doch die beiden Fahrzeuge stießen dennoch zusammen.

Der Fahrer des Mercedes wurde bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer PKW wurde ebenfalls beschädigt, die Insassen dieses Fahrzeugs sowie der LKW-Fahrer blieben jedoch unverletzt.

Durch den Unfall traten großflächig Betriebsstoffe aus, weshalb die Feuerwehr alarmiert wurde. Die Polizei leitete den Verkehr über den Parkplatz Springe an der Unfallstelle vorbei, was zu leichten Verkehrsbehinderungen führte. Sowohl der Mercedes als auch der LKW waren nicht mehr fahrbereit. Der PKW erlitt einen Totalschaden und wurde bereits von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Zurzeit (Stand 19:00 Uhr) wird der LKW geborgen, bevor die Fahrbahn gereinigt werden kann. Zur genauen Höhe des Sachschaden liegen noch keine Infos vor.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

