Verkehrsunfall auf der Hüttentalstraße sorgte für zeitweise Sperrung

(wS/fw) Kreuztal 19.10.2024 | Am frühen Abend kam es kurz vor 18 Uhr auf der Hüttentalstraße zwischen Buschhütten und Geisweid in Fahrtrichtung Siegen zu einem Verkehrsunfall, der zu einer vorübergehenden Sperrung in beide Richtungen führte.

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer verlor auf regennasser Fahrbahn in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit voller Wucht gegen die Mittelleitplanke. Bei der Kollision entstand ein beträchtlicher Sachschaden: Das Auto wurde sowohl vorne als auch hinten total beschädigt, und ein Trümmerfeld breitete sich über die Fahrbahn aus.

Die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren schnell vor Ort und sorgten für die Beseitigung der Trümmer. Insgesamt waren drei Rettungswagen im Einsatz, deren Besatzungen jedoch rasch Entwarnung geben konnten: Die Insassen des Fahrzeugs blieben weitgehend unverletzt.

Gegen 19 Uhr konnte der Verkehr in beiden Richtungen wieder ohne Behinderungen fließen. Die Polizei weist darauf hin, dass bei nassen Straßenverhältnissen besondere Vorsicht geboten ist.

Fotos: Feuerwehr Kreuztal