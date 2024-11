1.900 Jahre Betriebszugehörigkeit: Volksbank ehrt Jubilare

(wS/vob) Siegen 18.11.2024 | ─ Am Wochenende ehrte die Volksbank in Südwestfalen ihre Jubilare für langjährige Betriebszugehörigkeit. 71 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter feierten in den vergangenen zwölf Monaten runde Jubiläen. Mit einem gebührenden Abend im Hotel Restaurant Passmann in Brügge bedankten sich Vorstände Roland Krebs und Jens Brinkmann für die langjährige Zusammenarbeit.

Jedes Jahr im Herbst lädt die Volksbank ihre Jubilare der vergangenen zwölf Monate ein, um die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in feierlichem Rahmen zu würdigen. Vorstände Roland Krebs und Jens Brinkmann empfingen in diesem Jahr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lüdenscheid. „Wir sind dankbar für das Engagement, das Sie über die Jahre täglich einbringen und freuen uns, dass Sie Teil der Volksbank-Familie sind. Sie sind wichtige und geschätzte Mitglieder unserer Bank und wir sind stolz darauf, dass Sie uns schon über so viele Jahre die Treue halten“, bedankte sich Vorstandssprecher Krebs.

Dabei gehören er und sein Vorstandskollege Jens Brinkmann selbst zu den Jubilaren. Beide haben bereits ihre Ausbildung bei den damaligen Vorgängerinstituten der Volksbank absolviert. Diese begann Roland Krebs am 1. August 1979 bei der damaligen Spar- und Darlehnskasse Mark-Oberberg eG in Meinerzhagen. Jens Brinkmann trat seine Ausbildung am 1. August 1989 in der damaligen Volksbank Siegen an.

Unter den Jubilaren gibt es einige, die ebenfalls seit Ausbildungsbeginn beim Unternehmen sind. Genauso heißt die Volksbank in Südwestfalen aber auch Quereinsteiger gerne willkommen. Insgesamt feierten in den vergangenen zwölf Monaten 71 Jubilare zusammen 1.900 Jahre Betriebszugehörigkeit.

Bei einem gemeinsamen Abendessen erinnerte man sich gerne an Anekdoten aus den letzten 45 Jahren. Von kleinen Fauxpas in der Ausbildung, über die man heute lachen kann, bis hin zu den Veränderungen, die im Arbeitsalltag der Bank Einzug gehalten haben. „Alle unsere Jubilare, haben die Bank mitgeprägt und leisten ihren Beitrag dazu, sie in die Zukunft zu führen, sodass Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen einen starken Partner an ihrer Seite haben“, sagte Krebs.

1.900 Jahre Betriebszugehörigkeit: Volksbank ehrt Jubilare – Foto: Volksbank in Südwestfalen eG