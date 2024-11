(wS/red) Siegen 12.11.2024 | Abschied von Henning Zoz – Ein Mann voller Überzeugungen: Unternehmer, Politiker und Mensch. Letzte Ehre mit großem Trauerkonvoi – 12.11.2024 | Henning Zoz (* 1. April 1964 in Siegen; † 3. November 2024) war ein deutscher Unternehmer mit Firmensitz in Wenden-Hünsborn und Kommunalpolitiker. In Siegen nimmt man heute Abschied von einem Menschen, der stets klare Worte wählte und offen für das eintrat, woran er glaubte. Der Trauerkorso begann am Mittag um 12:30 Uhr am Bismarckplatz in Weidenau und führte zum Friedhof Lindenberg, wo Zoz seine letzte Ruhe fand. Zahlreiche Weggefährten, Freunde und Angehörige waren anwesend, um ihm die letzte Ehre zu erweisen.

Henning Zoz war in Siegen und darüber hinaus eine bekannte Persönlichkeit. Er führte den Titel Prof. Dr. (IPN), dessen Berechtigung jedoch seit 2020 Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens bei der Staatsanwaltschaft Siegen war. Im Jahr 2023 wurde dieses Verfahren aufgrund fehlenden öffentlichen Interesses eingestellt. Für seine Anhänger war Zoz dennoch ein mutiger Denker, der unbequeme Wahrheiten aussprach und mit Leidenschaft seine politischen Überzeugungen vertrat – auch wenn ihm das oft Kritik einbrachte. Politisch engagierte sich Zoz insbesondere in seiner späteren Lebensphase. Im Jahr 2020 kandidierte er für die AfD als Bürgermeister in Siegen und trat bei mehreren weiteren Wahlen als Direktkandidat an, zuletzt bei der Landtagswahl NRW 2022. Seine Standpunkte waren oft kontrovers, und er scheute sich nicht, öffentlich seine Ansichten über die Zukunft Deutschlands und Europas zu äußern. Auf seiner Webseite schrieb er: „Ich fürchte um die Zukunft unserer Kinder … Deutschland ist zunächst einmal das Land der Deutschen, welches Deutsche mit viel Mühe geschaffen haben.“ Für Kritiker klangen solche Äußerungen nationalistisch, während seine Anhänger sie als Ausdruck eines tief empfundenen Patriotismus sahen. In seinem Privatleben blieb Zoz, trotz seiner öffentlichen Präsenz, ein Mensch mit familiären Wurzeln. Er lebte in Freudenberg-Niederholzklau und hinterlässt seine Ehefrau Katharina Zoz sowie fünf Kinder und Anverwandte. Henning Zoz bemühte sich stets, sich ein eigenes Bild der weltpolitischen Lage zu machen. Die Länder und Regionen, die er bereiste, sowie seine eigenen Erlebnisse gaben ihm Einblicke, die viele nur aus der Distanz oder aus zweiter Hand kennen. So bleibt Zoz vielen als zwiespältige, aber leidenschaftliche und standfeste Persönlichkeit in Erinnerung – ein Mann, der ohne Rücksicht auf Kritik seine Überzeugungen äußerte und sich mutig zu Wort meldete, wo andere schwiegen. Die Gedanken vieler sind heute bei seiner Familie und den Menschen, die ihm nahe standen.