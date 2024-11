Adventsstimmung mit Soul, Pop und Klassik – CROSSOVER-Konzert am 1. Dezember in Freudenberg

(wS/jd) Freudenberg 07.11.2024 | CROSSOVER – Das Andere Adventskonzert – Ev. Kirche Freudenberb – So 1.12.2024 – Beginn 17 Uhr, Einlass: 16.30 Uhr.

Stimmungsvoll wird es im neuen Konzertprogramm, einem Mix aus Soul, Klassik, Pop, Kirchenmusik, Gospel und einigen Überraschungen für die Zuschauer. David Thomas, der schon mit Stevie Wonder auf der Bühne gesungen hat, steht mit seiner mitreißenden Stimme und Präsenz für Gospel und Soul vom Allerfeinsten. Grooviger Percussion- und Bläser-Sound, das Acapella Quartett Haardvoc, emotionale Lieder mit Tiefgang, eine Acoustic-Überraschung von Solistin Katharina Stahl und David Thomas, Sopranistin Anush Mkrtchyan in einer der schönsten Händel-Arien, seltene Musikperlen zum Staunen, die Schatzkiste ungewöhnlicher Instrumente wird geöffnet, das bekannteste Weihnachtslied der Welt zeigt sich in einer Pop-Jazz-Version mit garantiertem Gänsehautfeeling, festliche Weihnachtslieder, tiefsinnige Wortkunst aus „Ein wenig mehr Wir – Menschlichkeit“ der Spoken Words Preisträgerin Leah Weigand schmücken dieses besondere Crossover Konzertformat unter der Leitung von Juliane Dreisbach.

Crossover Konzert Freudenberg Teaser

Dieses Video auf YouTube ansehen

Eine Großleinwand sowie die Glühweinpause sind auch eingeplant. Der Ticketverkauf hat bereits begonnen. Begrenzte Sitzplatzanzahl, eine Sitzplatzreservierung ist nicht möglich. Karten gibt es Online unter www.crossover-konzerte.de/tickets oder direkt in der Tourist-Information Freudenberg am Marktplatz.



