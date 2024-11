Alkohol und Ablenkung durch Handy- 38-Jähriger verunfallte und verletzte sich leicht

(wS/bu) Burbach 18.11.2024 | Am frühen Sonntagmorgen (17.11.2024) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der B54 in Burbach gekommen, bei dem sich ein 38-Jähriger leicht verletzte.

Ersten Erkenntnissen nach war der Mercedesfahrer mit einem Beifahrer auf der B54 von Rennerod kommend in FR Wilnsdorf unterwegs. In einem dortigen Kreisverkehr (B54/ Industriegebiet „Am Rübgarten“) fuhr der 38-Jährige zunächst geradeaus über den Kreisverkehr. Im Folgenden kollidierte er mit einem dortigen Erdwall. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mercedesfahrer alkoholisiert sein könnte. Ein Alkoholtest verlief positiv. Da er zunehmend über Schmerzen klagte, brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Der Mercedes musste durch einen Kran geborgen werden. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 30 000 Euro. Ob neben dem Alkohol auch die Benutzung des Mobiltelefons in Form eines Videoanrufes unfallursächlich gewesen sein könnte, klärt nun das Siegener Verkehrskommissariat, welches die Ermittlungen bereits übernommen hat.

Symbolfoto