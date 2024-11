Caritasverbände Siegen-Wittgenstein und Olpe verhandeln über Kooperation

(wS/car) Siegen – Olpe 09.11.2024 | „Kräfte bündeln und Netzwerke nutzen“ lautet die Devise: Der Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V. und der Caritasverband für den Kreis Olpe e.V. haben Gespräche über eine verbindliche Kooperation aufgenommen. Unter dem gemeinsamen Arbeitstitel „Gemeinsam.Zukunft.Gestalten. – Caritas in Südwestfalen“ wird derzeit intensiv geprüft, wie beide Verbände die Zukunft der Caritas in der Region bestmöglich gestalten können. Synergien sollen geschaffen werden, um den Menschen in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein auch weiterhin umfassend mit einem vielfältigen Leistungsspektrum helfen zu können und die Caritas-Arbeit in Südwestfalen nachhaltig zu stärken.

In diesem Prozess nehmen die Caritasräte beider Verbände eine wichtige Rolle ein. Hubert Berschauer, Vorsitzender des Caritasrates des Siegener Verbandes, betont: „Diese Zusammenarbeit bietet die Chance, die Caritas noch zukunftsfähiger zu machen und Kräfte zu bündeln, um auf die vielfältigen Herausforderungen in unserer Region noch gezielter einzugehen. Als Caritasrat sehen wir uns in der Verantwortung, diesen Prozess im Sinne unserer Grundwerte und unserer regionalen Verantwortung zu begleiten.“ Lothar Epe, Caritasrats-Vorsitzender des Olper Verbandes, ergänzt: „Eine verbindliche Kooperation der beiden Verbände könnte die Arbeit und damit die Versorgung der Menschen in unseren Kreisen entscheidend voranbringen. Unsere Auf- gabe als Caritasrat ist es, das Wohl der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und die Weichen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu stellen.“

Für ein starkes, gemeinsames Caritas-Profil

„Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der zunehmende Fachkräftemangel sowie innerkirchliche Entwicklungen stellen uns vor große Herausforderungen. Eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Olpe bietet die Möglichkeit, unsere Kompetenzen zu bündeln und gemeinsam stärker aufzutreten“, betont Matthias Vitt, Vorstand des Caritasverbandes Siegen Wittgenstein e.V. „Es ist eine Chance, die Zukunft der Caritas in Südwestfalen und die soziale Infrastruktur aktiv zu gestalten, um die Unterstützung für Menschen in Notlagen noch effektiver zu machen“, ergänzt Christoph Becker, Vorstand des Olper Caritasverbandes. „Beide Verbände haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. In Olpe gibt es Angebote und Kompetenzen, die in Siegen-Wittgenstein fehlen, und umgekehrt.

Eine Zusammenarbeit würde es uns ermöglichen, die jeweiligen Stärken zu vereinen und damit auch die Qualität unserer Dienste insgesamt zu verbessern. Außerdem können wir so verbindende Kooperationsbereiche wie den Caritas-Unternehmens-Service oder CariFair noch besser ausbauen und vom Know-how des Anderen profitieren.“ Aktuelles Beispiel ist die Schuldner- und Insolvenzberatung, für die der Caritasverband Olpe gerade vom Kreis Olpe den Zuschlag erhielt – aufgrund der Kooperation mit der Caritas in Siegen, die in diesem Feld schon länger und erfolgreich tätig ist. Caritasverband

Siegen-Wittgenstein e.V.

Für die Mitarbeitenden der beiden Verbände wird eine Zusammenarbeit keine negativen Auswirkungen haben. „Es sind weder Arbeitsplatzabbau noch Versetzungen zwischen den Einrichtungen und Diensten geplant“, erklärt Matthias Vitt. Vielmehr gehe es darum, neue Akzente zu setzen, gemeinsam ein starkes Caritas-Profil zu schaffen, als attraktiver Arbeitgeber aufzutreten und modernes Ehrenamt in beiden Verbänden noch besser zu unterstützen.

Der schon deutlich spürbare Fachkräftemangel wird durch die bevorstehenden Renteneintritte der „Babyboomer“-Generation weiter verschärft. „Die Zusammenarbeit wird uns helfen, dieser Herausforderung zukunftsfähig zu begegnen, die Qualität unserer Arbeit langfristig sichern und zum Beispiel in der Kooperation mit der Siegener Universität noch besser zu werden“, erläutert Christoph Becker.

Sofern die Gespräche erfolgreich verlaufen, wird die angestrebte Kooperation in einem rechtlich verbindlichen Rahmen im Herbst 2025 besiegelt, um dann ab dem 01. Januar 2026 juristisch als ein Verband in die gemeinsame Zukunft zu starten. Diese endgültige Entscheidung wird in den Delegiertenversammlungen beider Verbände getroffen. „Wir sind überzeugt, dass wir durch diese Zusammenarbeit die Caritas-Arbeit in unseren beiden Regionen langfristig stärken und so gemeinsam die Menschen in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein bestmöglich und zielgerichtet unterstützen können“, sagt Becker abschließend.

Mit der Fusion entsteht ein Träger mit über 2.200 Mitarbeitenden, der mit fast 100 Einrichtungen und Diensten in den Schwerpunkten Alten- und Krankenhilfe sowie Eingliederungs-, Kinder- und Jugendhilfe große Relevanz hat und ein etablierter Partner in der südwestfälischen Region ist.

(v. l.): Matthias Vitt (Vorstand CV Siegen-Wittgenstein), Christoph Becker (Vorstand CV Olpe), Christoph Ewers (Caritasrat CV Siegen-Wittgenstein), Lothar Epe (Vorsitzender Caritasrat CV Olpe), Martin Dietzmann (Caritasrat CV Olpe), Hubert Berschauer (Vorsitzender Caritasrat CV Siegen-Wittgenstein).

