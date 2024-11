Diebe entwenden hochwertiges Werkzeug aus Firmenfahrzeug

(wS/ne) Neunkirchen 11.11.2024 | In der Neunkirchener Hochstraße ist es am Wochenende zu einem Einbruch in ein geparktes Firmenfahrzeug gekommen. Dabei erbeuteten die Täter hochwertige Elektrowerkzeuge.

Der Transporter stand seit Freitagnachmittag (08. November, ca. 16:30 Uhr) auf dem Parkplatz eines dortigen Gemeindehauses. Am gestrigen Sonntagabend (21:15 Uhr) fiel dem Nutzer des Fahrzeuges auf, dass die Fensterscheibe der Beifahrertür eingeschlagen war. Außerdem fehlten mehrere Elektrowerkzeuge aus dem Transporter. Aufgrund der Anzahl der entwendeten Werkzeuge ist es durchaus möglich, dass der oder die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben. Die Siegener Kriminalpolizei (KK 5) hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die Ermittler nehmen Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 entgegen.