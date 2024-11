Drei Einbrüche in Siegen – Täter flüchtig

(wS/si) Siegen 29.11.2024 | Am Donnerstag (28.11.2024) ist es in Siegen zu mehreren Einbrüchen gekommen.

In der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 20:15 Uhr waren die Täter in Kaan-Marienborn unterwegs. In der Straße „Auf der Kohlbraas“ verschafften sie sich Zutritt zu

einem Einfamilienhaus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Hinweise zur Tatbeute gibt es bislang nicht. In einem weiteren Fall in der Straße waren die Täter nicht erfolgreich; es blieb beim Versuch.

Zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr brachen Unbekannte durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Lessingstraße ein. Nach jetzigem Stand entwendeten sie einen Laptop.

Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalpolizei in Siegen unter der 0271/7099-0 entgegen.