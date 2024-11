Einbruch in Schulgebäude – Täter entwenden Technikausstattung

(wS/ots) Hilchenbach 26.11.2024 | Bereits in der Nacht von Freitag (22.11.2024) auf Samstag sind unbekannte Täter in die Aula einer Schule im Stift-Keppel-Weg in Hilchenbach-Allenbach eingebrochen.

Zunächst verschafften sich die Einbrecher Zutritt zum Gebäude. Aus der Aula entwendeten sie schließlich Technikausstattung im Wert von mehreren Tausend Euro; darunter befand sich unter anderem ein Mischpult (Modell Allen Heath QU 16), ein Monitor der Marke Samsung und LED-Bars.

Die Tatzeit kann aufgrund von Zeugenaussagen auf ca. 03:30 Uhr eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 02732/909-0 zu melden.